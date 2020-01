Le documentaire Taylor Swift Netflix arrive officiellement

Le documentaire Taylor Swift Netflix Miss Americana sort le 31 janvier.

La chanteuse pop a confirmé la date de sortie via une publication Instagram, révélant l’affiche officielle de la série. Le synopsis du documentaire dit: «Taylor Swift embrasse son rôle en tant qu’auteur-compositeur et interprète – en tant que femme exploitant toute la puissance de sa voix.»

La nouvelle du documentaire a éclaté l’année dernière lors d’un combat massif entre Swift et Scooter Braun. Avec l’aide d’importants fonds de capital-investissement, Braun avait acquis l’intégralité du catalogue pré-amoureux de Swift auprès de Big Borne de Scott Borchetta pour un montant estimé à 300 millions de dollars. Cela a provoqué plusieurs échanges de va-et-vient de haut niveau entre Swift et BMLG, avec Swift fustigeant Borchetta et Braun pour avoir agi de manière contraire à l’éthique et sans son consentement.

Swift a tweeté sur le documentaire en novembre, racontant aux fans le problème avec Big Machine Label Group.

“Scott et Scooter ont refusé l’utilisation de mes anciennes musiques ou séquences de performance pour ce projet, même s’il n’y a aucune mention ni de l’un ni de Big Machine Records dans le film”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Swift a également accusé Scott Borchetta et Scooter Braun de l’empêcher de jouer ses propres chansons aux American Music Awards sur Tumblr. Le naissain comprenait bientôt l’interdiction présumée des vieilles chansons de Swift apparaissant dans un documentaire Netflix sur sa vie.

Big Machine Label Group a qualifié les allégations de Swift «de fausses informations», mais Swift a apporté des reçus.

Plus tard, elle a publié une multitude d’e-mails qui ont révélé que BMLG n’accepterait pas de délivrer des licences pour le documentaire Taylor Swift Netflix. D’autres projets comprenaient des images d’un événement qu’elle a joué en Chine et sa performance aux American Music Awards.

Ces œuvres peuvent maintenant apparaître dans le biopic réalisé par Lana Wilson. Variety rapporte que les autorisations «ont été accordées en temps opportun».

La nature très médiatisée de la controverse a certainement contribué à attirer l’attention sur le film. «Miss Americana» sera présentée en avant-première au Sundance Film Festival le 23 janvier avant de faire ses débuts sur Netflix.

