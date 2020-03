Le dossier d’enregistrement des délinquants sexuels de l’époux de Nicki Minaj est rejeté à L.A., faisant face à des accusations fédérales

Le 4 mars, le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, a été arrêté à Los Angeles pour ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel. Maintenant, après une comparution devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, les charges retenues contre lui ont été abandonnées, rapporte Blast et Pitchfork peut le confirmer. Dans une déclaration à Pitchfork, un représentant du bureau du procureur du district du comté de LA a déclaré: “L’affaire Kenneth Petty a été classée aujourd’hui parce qu’il fait face à des accusations similaires devant un tribunal fédéral.”

Petty a déménagé en Californie en juillet 2019, mais ne s’est pas inscrite comme délinquante sexuelle dans les cinq jours ouvrables suivant son déménagement. Le statut de délinquant sexuel de Petty remonte à 1995, lorsqu’il a été reconnu coupable de tentative de viol au premier degré, comme le montrent les dossiers de l’État de New York. Petty avait 16 ans au moment du crime et a purgé une peine de prison pour l’infraction.

Les directives du registre des délinquants sexuels de l’État de New York indiquent qu’un délinquant doit informer la Division des services de justice pénale dans les 10 jours de tout changement d’adresse. Petty aurait été arrêté à Beverly Hills en novembre 2019, date à laquelle les responsables ont appris qu’il ne s’était pas enregistré comme délinquant sexuel en Californie. Selon un précédent rapport de TMZ, Petty a été arrêté et libéré sous caution de 20 000 $. Petty aurait plaidé non coupable de l’infraction.

Pitchfork a contacté les représentants de Nicki Minaj.

