Le Dr Fauci dit que le sport ne peut pas revenir – les festivals sont terminés

Le Dr Fauci dit que les sports pourraient revenir cet été sans public et joueurs en quarantaine. Les implications pour les concerts et les festivals de musique ne sont pas si bonnes.

Le directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) fait partie du groupe de travail sur le coronavirus du président Trump. Il a déclaré qu’un retour potentiel du sport pourrait être possible avec des précautions.

“Il existe un moyen de le faire”, explique le Dr Fauci. «Personne ne vient au stade. Mettre [the players] dans les grands hôtels, où que vous vouliez jouer, gardez-les très bien surveillés. Faites-les tester chaque semaine pour vous assurer qu’ils ne s’infectent pas les uns les autres ou leur famille et laissez-les simplement jouer la saison. »

Essentiellement, le Dr Fauci affirme que les sports peuvent revenir avec des joueurs en quarantaine et aucun spectateur. Cela n’augure rien de bon pour le retour des concerts de musique live et des festivals, où l’aspect social est la partie la plus importante de l’expérience.

Bien sûr, vous pouvez vous détendre avec une bière et profiter d’un match ou d’un match UFC et vous sentir satisfait après sa conclusion. Mais vous n’avez tout simplement pas la même expérience en «assistant» à un concert virtuel dans votre salon.

Le président Trump inclut plusieurs personnalités sportives notables dans son comité consultatif. L’objectif est de déterminer comment relancer une économie qui languit à cause de COVID-19. Parmi les noms de la liste figurent les commissaires NBA, NFL, NHL, MLB et PGA Tour. Le président de l’UFC, Dana White, fait également partie du nouveau comité consultatif.

Certaines idées qui sont lancées pour le retour des sports comprennent des arènes désignées. Le baseball pourrait jouer la saison en Arizona ou en Floride – une bulle similaire est en discussion pour la saison NBA. Le Dr Fauci dit qu’il croit qu’il y a suffisamment d’adhésion des gens pour regarder des sports à la maison. Mais concerts et festivals? Il pourrait être 2021 avant de voir un autre Coachella, de façon réaliste.