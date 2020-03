Le FADER annonce sa toute première vitrine numérique FORT en ligne

À la lumière de l’annulation du festival de musique SXSW en raison de problèmes de santé publique concernant COVID-19, Fader transforme sa vitrine annuelle FADER FORT en un événement en ligne, Digital FORT.

Pour la première fois de son histoire, FADER FORT est en ligne, réunissant plus de 40 numéros pour une émission d’une journée le mardi 31 mars, de 10h00 à 19h00 HNE.

Digital FORT “présentera plus de 40 performances exclusives et organisées par des artistes émergents et acclamés”.

La programmation récemment annoncée comprend des performances de Jessie Reyez, Finneas, Kesha, Girlpool, Porches, G Herbo, Guapdad 4000, 22gz, TOKiMONSTA, Brian Fallon et d’autres invités surprises.

Kesha présentera en avant-première un clip inédit de son émission MTV (une couverture de «Fight for Your Right» des Beastie Boys), Guapdad 4000 offrira aux fans une démonstration de cuisine en tant que Gordon Scamsey dans un segment «Cooking with Flava», et Ashnikko (qui allait être une surprise après les heures d’ouverture de FADER FORT cette année) chantera avec son single à succès ‘Tantrum’ alors qu’elle se fait cirer.

“Ces artistes se joignent au Fader dans cette émission comme une opportunité de lever des fonds pour divers organismes de bienfaisance qui se concentrent sur l’aide à la ville et aux gens d’Austin, ainsi que les musiciens et l’industrie du divertissement dans son ensemble pendant cette crise mondiale”, selon la presse Libération.

Les téléspectateurs de l’émission Digital FORT seront encouragés à faire un don à l’une des causes avec lesquelles Fader est partenaire, notamment I Lost My Gig, Banding Together, South By South Best, Stand With Austin, Central Texas Food Bank et d’autres organismes de bienfaisance locaux.

Le FADER Fort est un incontournable du festival SXSW. Maintenant dans sa 18e année consécutive, c’est la première fois que la vitrine de la performance est exclusivement en ligne.

L’année dernière, la programmation comprenait Big Boi, Megan Thee Stallion, Rico Nasty, Japanese Breakfast, Omar Apollo, Charly Bliss, Queen Key, Novelist et Lil Gotit, tandis que l’année précédente avait vu des performances en petits groupes de Billie Eilish, Soccer Mommy et Pale Waves.

Pour plus d’informations sur Digital FORT, visitez le site officiel.