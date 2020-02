Le FBI inculpe Ticketfly Hacker qui a compromis des comptes de 27MM

Le FBI a inculpé le pirate Ticketfly responsable du piratage de 2018 qui a compromis 27 millions de comptes.

Le site Web de Ticketfly a cessé ses activités en mai 2018 avec un court message. “Suite à une série de problèmes récents avec les propriétés Ticketfly, nous avons déterminé que Ticketfly a été la cible d’un cyberincident”, indique la page.

Eventbrite était propriétaire de la plateforme à l’époque et a mis tous les systèmes Ticketfly hors ligne. Ticketfly a déclaré plus tard qu’aucune information de carte de crédit ou de débit n’avait été prise dans le hack. Cependant, les informations personnelles pour environ 27 millions de comptes Ticketfly étaient une cible dans le hack.

La carte mère prétend avoir parlé avec le pirate informatique – qui est allé par la poignée, IsHaKdZ. Il a déclaré au site qu’il avait averti Ticketfly d’une vulnérabilité qui lui donnait accès à l’intégralité de la base de données du site. Il dit qu’il a proposé d’expliquer la vulnérabilité en échange d’un bitcoin.

L’homme derrière la poignée de pirate Ticketfly est Moulay O Ishak. Il fait face à des accusations criminelles d’extorsion.

Les documents juridiques déposés par le FBI au début du mois révèlent la peine qu’il pourrait encourir. La peine maximale pour extorsion numérique est de trois ans de prison et une amende de 250 000 $. Les documents du tribunal du FBI disent pendant cinq jours; l’accusé a tenté d’extorquer Ticketfly.

“Le défendeur, avec l’intention d’extorquer à Ticketfly de l’argent et d’autres objets de valeur, a transmis dans le commerce interétatique et étranger une communication contenant une demande et une demande d’argent et d’autres objets de valeur en relation avec des dommages causés à un ordinateur protégé.”

Eventbrite a publié une déclaration sur le dossier, disant qu’ils étaient heureux de voir la poursuite de la justice.

“Nous sommes ravis de voir que l’auteur présumé de l’attaque malveillante sur Ticketfly survenue en 2018 a été identifié et inculpé”, indique le communiqué. “Nous apprécions les efforts du FBI et du bureau du procureur des États-Unis dans leur poursuite constante de la justice et pour la fermeture de toutes les personnes impliquées.”