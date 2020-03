Le festival Bonnaroo 2020 reporté en raison d’une épidémie de coronavirus

Le 2020 Bonnaroo Music and Arts Festival au Tennessee est le dernier événement qui a maintenant été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

Initialement prévu du 11 au 14 juin à Great Stage Park, les organisateurs du festival ont annoncé qu’il avait été repoussé du 24 au 27 septembre.

«Le Bonnaroo Music & Arts Festival sera reporté au 24-27 septembre 2020 par prudence et pour la santé et la sécurité de tous les Bonnarooviens, artistes, membres du personnel et de notre communauté», indique le communiqué.

«Tous les billets actuels et l’hébergement sur place (camping, location de tentes, VR, etc.) seront honorés pour le nouveau week-end. Les fans avec des hébergements et des navettes hors site achetés via le festival seront contactés directement avec les mises à jour. Rassurez-vous, nous partagerons les mises à jour le plus rapidement possible par e-mail, sur notre site Web et sur nos comptes sociaux. »

La gamme Bonnaroo 2020 a été initialement annoncée en janvier et devait présenter des ensembles de têtes d’affiche de Tame Impala, Lana Del Rey, TOOL, Lizzo, Vampire Weekend, Lana Del Rey, The 1975, Run the Jewels et Brittany Howard, entre autres .

Voici la programmation initialement prévue:

Jeudi 11 juin: Grand Ole Opry Feat. Invités spéciaux, Andy Frasco, Larkin Poe, The Regrettes et plus encore.

Vendredi 12 juin: Tool, Miley Cyrus, Bassnectar, The 1975, Run The Jewels, Glass Animals, Young The Giant, Megan Thee Stallion, Tipper and more.

Samedi 13 juin: Lizzo, Flume, Oysterhead, Tenacious D, Jason Isbell and the 400 Unit, King Gizzard and the Lizard Wizard, DaBaby, Seven Lions et plus.

Dimanche 14 juin: Tame Impala, Lana Del Rey, Vampire Weekend, Leon Bridges, Young Thug, Grace Potter, Flogging Molly, Rezz et plus encore.

Bonnaroo n’est que le dernier d’une série de festivals, de tournées, de performances et d’événements en direct qui ont été affectés par la propagation mondiale de COVID-19, notamment SXSW, Coachella, Ultra Music Festival, Eurovision et plus encore.

Cliquez ici pour toutes les annulations, livestreams et autres mises à jour liées aux coronavirus.