Le Festival C2C 2020 officiellement reporté

Le C2C, festival Country to Country, présenté comme le plus grand festival de musique country en Europe, a été reporté en raison de préoccupations concernant COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus. L’événement de trois jours de musique live en Angleterre, en Écosse et en Irlande devait commencer vendredi avec têtes d’affiche Eric Church, Luke Combs et Darius Rucker.

«En raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et de la nature changeante des politiques de voyage dans d’autres pays parallèlement à d’éventuelles restrictions futures, c’est avec regret que le Country to Country Festival 2020 – Londres, Dublin et Glasgow – est reporté», a déclaré le festival. a déclaré dans un communiqué, conseillant aux fans de conserver leurs billets et promettant des informations sur les dates reportées “dans les prochains jours”.

La nouvelle fait suite à l’annonce d’une interdiction de voyager de 30 jours de l’Europe continentale (mais pas du Royaume-Uni) aux États-Unis. Certains artistes n’avaient pas encore quitté Nashville pour C2C, tandis que d’autres étaient déjà à l’étranger et organisaient un voyage de retour chez eux. Le chanteur Gabby Barrett a déclaré être coincé en Allemagne et incapable de se rendre à Londres via une histoire Instagram, après avoir joué un événement C2C à Berlin. Luke Combs a présenté un spectacle C2C à Amsterdam le 7 mars.

Avant l’annulation officielle, Old Dominion a annoncé qu’il se retirerait du C2C 2020 vendredi 6 mars, alors que les inquiétudes autour du virus s’intensifiaient.

“Nous sommes vraiment désolés de décevoir nos fans à l’étranger”, a partagé le groupe à l’époque. “Cependant, avec l’incertitude croissante et la nature imprévisible du virus qui se propage à travers le monde, la sûreté et la sécurité de toute notre équipe est la priorité absolue.”

Plus tôt jeudi, le compte Twitter de C2C a annoncé l’annulation du concert de la CMA Songwriters Series prévu pour cette soirée à Indigo à l’O2 à Londres, citant les «restrictions de voyage».

C2C n’est pas le seul événement de musique country à grande échelle qui a été annulé ou retardé. Le festival annuel Stagecoach, qui devait avoir lieu du 24 au 26 avril, a été déplacé en octobre, tandis que Zac Brown Band a également reporté le reste de leurs dates de tournée au printemps, ainsi que Reba McEntire, qui a repoussé sa prochaine tournée dans l’arène. jusqu’au 9 juillet à Huntsville, Alabama et se terminera le 8 août à Evansville, Indiana.

