Le festival C2C reporté 2020 passe à 2021 avec les têtes d’affiche intactes

Le Country to Country Festival, dont l’édition 2020 a été l’un des premiers événements à être victime de la pandémie de coronavirus, a été reporté au week-end correspondant, du 12 au 14 mars, en 2021 à Londres, Glasgow et Dublin. Les trois têtes d’affiche prévues pour le festival de cette année, Luke Combs, Darius Rucker (ci-dessus) et Eric Church, sont toutes confirmées pour occuper les mêmes rôles principaux l’année prochaine.

Un communiqué de clôture mardi (24) a déclaré que «les choses nous paraissent beaucoup plus claires en ce qui concerne C2C» et qu’une annonce serait faite aujourd’hui. Tous les billets achetés pour le C2C 2020 resteront valables pour l’événement 2021, aux mêmes places. Le reste du projet de loi de l’année prochaine n’a pas encore été communiqué, mais les organisateurs affirment qu’il y aura d’autres annonces concernant d’autres artistes plus tard dans l’année.

Church fera la une des journaux à Londres le vendredi, puis à Glasgow le samedi et à Dublin le dimanche. Rucker est la tête d’affiche du samedi à Londres (Dublin vendredi, Glasgow dimanche) et Combs en tête du classement londonien dimanche (Glasgow Friday, Dublin samedi).

Cette année, la caravane d’artistes de pays à pays était déjà en Europe alors que les craintes concernant l’intensité de l’épidémie de COVID-19 augmentaient. Les festivals de Berlin (6-8 mars) et d’Amsterdam (7-8 mars) ont eu lieu comme prévu, mais à cette époque, les projets de loi de Londres, Glasgow et Dublin étaient menacés.

Les stars américaines Old Dominion, qui devaient jouer les principales étapes de chacune sur les projets de loi tournants pour les trois villes, se sont retirées le 6 mars en raison de problèmes de santé et de sécurité. Les écrivains à succès Hillary Lindsey, Liz Rose et Lori McKenna, qui devaient tous faire partie de la CMA Songwriters Series qui agit traditionnellement comme levée de rideau pour l’événement de Londres, se sont retirés le même jour.

Les promoteurs d’AEG Presents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garder intact le week-end des trois villes, mais ont été forcés de le reporter le 12 mars, citant «la nature changeante des politiques de voyage dans d’autres pays parallèlement à d’éventuelles restrictions futures».

