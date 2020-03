Le festival de Coachella officiellement déplacé en octobre

le Festival de musique et d’arts de Coachella Valley a été officiellement reportée d’avril à octobre en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus.

L’événement, qui devait avoir lieu à Indio, en Californie, les week-ends du 10 avril et du 17 avril, aura désormais lieu les week-ends du 9 octobre et du 16 octobre. La programmation devait inclure une performance en tête d’affiche de RAGE CONTRE LA MACHINE.

Dans un Twitter Publier, Goldenvoice, les AEG filiale qui organise le festival, a déclaré: “Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le Coachella et Diligence en raison de préoccupations liées à COVID-19. Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les lignes directrices et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique.

“Coachella aura désormais lieu les 9, 10 et 11 octobre et les 16, 17 et 19 octobre 2020. Diligence aura lieu les 23, 24 et 25 octobre 2020. Tous les achats pour les dates d’avril seront honorés pour les dates d’octobre reprogrammées. Les acheteurs seront informés d’ici le vendredi 13 mars de la façon d’obtenir un remboursement s’ils ne peuvent pas y assister.

“Merci pour votre soutien continu et nous avons hâte de vous voir dans le désert cet automne.”

La nouvelle d’un éventuel report est intervenue alors que les autorités de la région de la vallée de Coachella ont confirmé lundi trois nouveaux cas de coronavirus. On estime à 250 000 le nombre de personnes présentes Coachella chaque année à l’Empire Polo Club, à environ deux heures de Los Angeles.

Plusieurs autres festivals importants ont été touchés par l’épidémie de coronavirus, notamment Sud par sud-ouest à Austin et Ultra Festival à Miami, tandis que CONFITURE DE PERLES vient de reporter sa tournée américaine de printemps.



pic.twitter.com/ppPdu7WX9b

– Coachella (@coachella) 10 mars 2020



Mots clés:

rage contre la machine

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).