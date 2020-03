Le festival de rock M3 est reporté à septembre

Le 2020 Festival de rock M3, initialement prévu du 1er au 3 mai au Merriweather Post Pavilion à Columbia, dans le Maryland, est reporté au week-end de la fête du Travail du 4 au 6 septembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde. Tous les billets seront honorés aux nouvelles dates. Malheureusement, RATT et TYKETTO ne pourra plus se produire, mais les organisateurs sont ravis d’annoncer l’ajout de WINGER à la gamme.

“Nous avons hâte de nous balancer avec vous en septembre!” disent les organisateurs du festival. “Restez en sécurité et à bientôt à Merriweather. Gardez les yeux ouverts pour plus d’informations Ticketmaster à propos de ces nouvelles dates. “

Durant la dernière décennie, M3 est devenu plus qu’un festival – c’est une expérience rock des années 80. Attirant des fans purs et durs de six continents, de 20 pays et de tous les États, M3 a évolué en un pèlerinage annuel pour ceux qui ont grandi avec le rock des années 80 (un genre de musique désormais appelé le «nouveau rock classique») ainsi que pour les jeunes fans qui embrassent le plaisir et l’excitation de l’ère du glam metal.

Pour plus d’informations, visitez M3rockfest.com.

