Le festival de téléchargement du Royaume-Uni est officiellement annulé

L’édition 2020 des U.K.’s Télécharger festival a été officiellement annulé en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

L’événement devait avoir lieu du 12 au 14 juin à Castle Donington, avec des performances en tête d’affiche par IRON MAIDEN, BAISER et SYSTEM OF A DOWN.

Les organisateurs du festival ont annoncé l’annulation plus tôt dans la journée.

Ils ont écrit: “Télécharger Le festival n’aura plus lieu cette année.

“Nous suivons de près cette situation sans précédent et il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival 2020 se poursuive. Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous sommes au-delà de la déception, nous présentons nos sincères excuses à vous tous – nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne.

“Soyez assuré que nous reviendrons l’année prochaine. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin Télécharger l’esprit de prospérer et d’offrir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Nous ferons de notre mieux pour mettre en place une gamme incroyable pour vous en 2021 et nous avons hâte de vous voir tous alors. Merci, comme toujours, pour votre soutien continu.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie maintenant et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter à l’année prochaine. Recherchez un e-mail de votre agent de billetterie très bientôt et veuillez ne les contacter que si vous n’avez pas été contacté après 5 jours car ils sont très occupés en ce moment. “

Plus tôt ce mois-ci, Britian’s Glastonbury festival, qui devait avoir lieu du 24 au 28 juin à Worthy Farm à Somerset, au Royaume-Uni, a été annulé par les promoteurs. La décision est intervenue après que le gouvernement a conseillé aux gens d’éviter les rassemblements de masse.



Télécharger 2020 ne se fera pas, lisez la déclaration complète ici.

Publié par Download Festival le jeudi 26 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).