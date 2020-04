Le festival Digital Mirage Livestream attire 1 million de vues et recueille 300 000 $

Les fans de musique électronique soutiennent leurs artistes préférés au milieu de la crise des coronavirus COVID-19, comme en témoigne le succès du Digital Mirage Festival le week-end dernier. L’événement a attiré environ un million de téléspectateurs uniques et recueilli environ 300 000 $ pour une œuvre caritative.

Le festival de musique de trois jours a présenté des performances de 51 artistes, dont les piliers électroniques Louis The Child, Alison Wonderland, Dab the Sky et bien d’autres. Un million de téléspectateurs uniques ont été connectés et le nombre de vues simultanées a atteint environ 200 000, tenant compte de ceux qui ont regardé sur YouTube et de ceux qui l’ont fait sur PlayStation.

Avec un si grand nombre de fans ayant apprécié la musique (et continuant de l’apprécier, car les rediffusions de performances recueillent pas mal de vues sur YouTube), Digital Mirage a également été une opportunité promotionnelle extrêmement bénéfique, en particulier pour les indépendants, les up-and -des artistes qui ont participé.

L’audience considérable de Digital Mirage a permis de recueillir plus de 300 000 $ pour le Sweet Relief Musicians Fund, qui soutient les artistes et les employés de l’industrie musicale qui éprouvent des difficultés financières en raison de maladies, d’invalidité, de la pandémie de coronavirus ou d’autres urgences.

Les problèmes de coronavirus ont forcé les promoteurs et les artistes à annuler essentiellement tous les concerts et festivals de musique à venir. À leur tour, les artistes populaires et les musiciens émergents explorent différentes façons (et à distance) de sécuriser les revenus et de se connecter avec les fans.

Ultra Music s’était auparavant associé à SiriusXM pour offrir aux fans une édition entièrement numérique de leur festival de musique, et Amazon s’est coordonné avec SXSW pour sortir des films qui devaient faire leurs débuts au méga-festival d’Austin, au Texas.

Le 1er avril, Digital Music News a été le premier à signaler que le géant de la promotion de concerts Live Nation entrerait également dans la mêlée des événements numériques. Sous la bannière «Live at Home», la société organise des informations de programmation pour des concerts, des interviews, des sessions de questions / réponses, des talk-shows et pratiquement tous les autres contenus en direct fournis par des artistes.

