Le festival en plein air de Wacken semble menacé alors que l’Allemagne limite les grands rassemblements jusqu’à la fin août

Festivals de musique rock tels que Bague Rock Am, Rock Im Park et Wacken Open Air semblent être en danger après que le gouvernement fédéral allemand a interdit tous les événements majeurs dans le pays en raison de la pandémie de COVID-19.

Chancelier allemand Angela Merkel a annoncé des mesures provisoires pour commencer lentement à ramener le pays à la normale, expliquant qu’aucun grand événement comme des matches de football, des concerts et des festivals ne sera autorisé avant la fin août au plus tôt. Cela vient s’ajouter au verrouillage personnel, qui a été prolongé jusqu’au 3 mai.

Bague Rock Am, Rock Im Park, et Wacken Open Air devraient avoir lieu du 5 au 7 juin et du 30 juillet au 1er août, respectivement.

Prenant place dans la municipalité de Wacken dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne, Wacken Open Air est le plus grand festival de heavy metal le plus établi au monde.

Wacken 2020 a vendu les 75 000 billets en l’espace de quelques heures et devait divertir plus de 150 artistes sur huit scènes sur 280 hectares de terrain.

Selon l’Allemagne, Institut Robert Koch (RKI), le pays compte 127 584 cas confirmés de coronavirus et a signalé 3 254 décès.

Le mois dernier, le gouvernement allemand a adopté un plan de relance d’une valeur de 750 milliards d’euros pour aider à atténuer l’effet du virus.

Il y a quelques jours, Dr. Ezekiel “Zeke” Emanuel, conseiller spécial du directeur général de la Organisation Mondiale de la Santé, Raconté Le New York Times qu’il ne s’attend pas à ce qu’il soit sûr de revenir à des concerts, à des événements sportifs et à d’autres rassemblements publics de masse pendant encore 18 mois.

Bien que les actes musicaux aient reporté les tournées et autres événements à la fin de cette année ou au début de 2021 en raison de la pandémie COVID-19, Emanuel prédit “l’automne 2021 au plus tôt” pour que les gens reviennent à de tels événements.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).