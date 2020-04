Le festival Hideout est-il annulé? Les organisateurs révèlent une mise à jour importante – HITC

De nombreux organisateurs d’événements ont fait l’annonce redoutée, mais le festival Hideout est-il annulé?

Alors que le verrouillage continue, tout le monde se sent de plus en plus pessimiste quant à leurs plans d’été.

Cela fait des semaines que le Royaume-Uni a été abordé par Boris Johnson dans une déclaration pivot. Dans un discours sincère, le Premier ministre a informé le public d’adhérer aux directives du gouvernement, ne quittant la maison pour le travail que si cela ne peut pas être fait à la maison et en achetant des articles essentiels aussi rarement que possible.

Bien qu’il ait fait preuve de clémence à l’égard de l’exercice, de nombreux membres du public ont décidé de ne pas tenir compte des avertissements et, par conséquent, nous prévoyons que des lignes directrices révisées arriveront.

C’est très stressant en ce moment, surtout pour ceux qui attendent depuis longtemps les vacances et festivals pré-réservés.

C’est encore plus inquiétant si vous envisagez de tuer deux oiseaux avec une pierre et d’aller à un festival à l’étranger…

Le festival Hideout est-il annulé?

Oui, Hideout Festival est annulé et ne se poursuivra plus à la date précédemment confirmée du dimanche 31 juin 2020.

Une déclaration sur le site Web se lit comme suit: «Hideout 2020 n’aura plus lieu. Tous les invités Hideout 2020 recevront sous peu un e-mail de Kaboodle. Cela comprendra un formulaire qui vous permettra de choisir l’option que vous souhaitez sélectionner, veuillez remplir ce formulaire avant le vendredi 8 mai 2020. Toute personne qui ne respecte pas cette date limite verra automatiquement sa réservation transférée vers Hideout 2021 et des conditions générales s’appliquent. à la nouvelle réservation. “

Les deux options sont…

OPTION 1 – Remboursement complet (y compris les billets, les voyages, l’hébergement, les forfaits ou les extras réservés via Hideout)

OPTION 2 – Transférez votre réservation vers Hideout 2021

Et le line-up?

En ce qui concerne le débat sur l’option 1 ou 2, les festivaliers seront évidemment curieux de savoir si la programmation restera la même pour l’événement 2021.

Ceci est abordé sur le site: “La programmation ne sera pas transférée à Hideout 2021 mais il est probable que bon nombre des mêmes actes seront à nouveau réservés car ils jouent régulièrement pour le festival.”

C’est le genre de festival qui a gagné un public dévoué au fil des ans, il est donc probable que de nombreux actes seront plus qu’heureux de jouer 2021 à la place.

Les fans de Hideout affluent sur Twitter

Comme vous vous en doutez, personne n’est impressionné par l’annulation et certains se sont dirigés vers Twitter pour partager leur déception. Avec tout ce qui se passait, c’était peut-être inévitable, mais la nouvelle fait toujours mal à entendre pour ceux qui ont compté les jours.

Découvrez une sélection de tweets:

