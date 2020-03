Le festival parfait pour profiter en famille et entre amis

Quelque chose est apparu nuageux et froid. Sans être une nouvelle déchirante pour tous ceux qui avaient rendez-vous au Bicentennial Park pour chanter le top 15 des Phobie, profitez du meilleur de Christopher CrossEt voyagez à 70 avec Pat Benatar et Neil Giraldo, et tout le monde se préparait pour une journée de pulls et de manteaux. Mais il semble que le soleil de la capitale se souvienne que c’était une journée à célébrer en famille. On se souvenait que c’était le jour de GNP Remind et il est sorti pour nous réchauffer le dos et éclairer un festival fait pour profiter du côté de vos personnes les plus aimées.

Solar GNP l’a fait au début de l’année en 2019. Concentrez vos efforts pour un public qui a grandi en écoutant la musique glorieuse qui a été faite dans les années 60, 70 et 80. Pour un public qui aime follement la musique live, mais pour certains la raison a été oubliée dans le boom croissant des festivals de musique. Pour reproduire une réussite, Rappel est arrivé exactement pour ça, pour rappeler à des milliers de personnes accompagnées de leurs enfants les bons moments musicaux avec lesquels ils ont grandi.

Le Parc du Bicentenaire a été adapté pour devenir un petit lieu plein d’harmonie. Avec deux petites scènes qui se disputaient parfois pour voir laquelle avait le plus d’ambiance, Remind est devenu un lieu de détente et de vie. Avec une sélection musicale faite exactement pour ça, beaucoup de jazz et beaucoup de rock ont ​​été entendus et oui, beaucoup de reprises mais toujours de qualité. Un exemple était Mula Brass Band, qui a repris la scène des Bermudes pour lancer des reprises drôles comme “Taki Taki” de DJ Take au rythme des instruments à vent et des percussions.

Un des points les plus élevés serait à venir. Quelque chose qui est rarement donné par un groupe de reprises. Mais ce que fait Grupo Morsa pour diffuser la belle culture des Beatles est vraiment spectaculaire. Avec un soleil parfait dans le ciel, le groupe formé en 1984 est sorti pour nous donner la Beatlemania qui a rempli tous les cœurs présents de bonheur. Les gorges seraient également infectées d’énergie et chanteraient chacune des chansons qui étaient autrefois interprétées par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. “All You Need Is Love”, l’une des tournées qu’ils ont faites pour les grands succès du groupe londonien, a sonné dans les haut-parleurs de la scène Living is Amazing. Cela sonnait avec des centaines de câlins, des baisers, des parents avec leurs enfants sur les épaules et des mains se déplaçant dans l’air au rythme de la chanson composée par le duo Lennon-McCartney.

Pour voir le soleil se coucher et avec l’énergie la plus agréable, c’est au tour du chanteur-compositeur américain Christopher Cross de continuer à créer un lieu fait pour tous les âges. Chantant ses succès comme “Sailing”, “Ride Like the Wind”, et celui qui ne pouvait pas manquer “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)”, indépendamment du fait qu’ils l’appréciaient au premier rang, assis sur l’herbe ou mangeant dans la zone de restauration très proche, ce fut un moment vraiment spécial dans l’histoire de la première édition de Remind.

Le soleil est tombé avec les adieux de Christopher et la rose froide. Moment où de nombreux pères et mères ont décidé qu’il était temps de partir pour protéger leurs enfants des vents froids. Les enfants qui ont profité du parc, des bacs à sable et des aires de jeux conçus exclusivement pour le plaisir pendant de nombreuses heures. Avec quelques vestes sur le dessus et à l’écoute des succès mondiaux parmi des artistes tels que “Africa” ​​de Toto, Fobia est sorti pour retourner la chaleur de l’après-midi.

Être un groupe de rock mexicain armé à la fin des années 80 et avoir connu de glorieux jours de succès tout au long des années 90, c’est un groupe qui se connecte bien avec toutes les générations de mélomanes mexicains. Réunissant tous (ou presque) tous ceux qui se sont réunis à Remind, Fobia a battu le record de ses succès pour détruire les gorges. Ils ont même osé “Live”, une chanson également connue pour être une chanson que Leonardo de Lozanne déteste chanter en direct. Mais il a compris que cet après-midi n’était pas le sien mais les milliers de fans qui sont allés écouter la musique de Phobia qu’ils aimaient tant dans les années 90. Donnant un spectacle super énergique, ils ont laissé de bons sentiments purs, clôturant la meilleure présentation du festival.

Le temps entre Fobia et la présentation tant attendue de Pat Benatar & Neil Giraldo était court, environ 25 minutes, mais avec le froid pénétrant déjà dans les os, il est devenu un peu long. Cependant, dès la seconde où ils sont partis, cela a été complètement oublié. Avec moins de gens que Fobia n’a vu, Benatar et Giraldo sont sortis pour montrer pourquoi ils sont des légendes depuis les années 80. Sur une tournée rock avec des chansons comme “Love Is A Battlefield” et des moments plus doux (même avec beaucoup de rock) comme “Hell Is For Children”, un ensemble de 15 chansons faites pour se souvenir des moments de l’acétate ont été lancées. Bien sûr, nous ne pouvions pas manquer “We Belong”, une chanson qui unirait les voix de tous pour chanter: “Nous appartenons à la lumière, nous appartenons au tonnerre”.

Rappeler GNP était un festival doux, agréable et calme. Celui qui va sûrement être recommandé et qui grandira d’année en année. Celui qui a vu la musique, la famille, les amis et le plein air vivre de manière si détendue qu’il ne verra sûrement que la croissance dans les années à venir. Rappel nous a rappelé que la musique est et sera toujours celle de tout le monde. Pas seulement de ceux qui endurent trois vacances.