Le festival TRNSMT 2020 est-il annulé? Tout ce que vous devez savoir – HITC

Les festivaliers sont de plus en plus inquiets, mais le TRNSMT Festival 2020 est-il annulé?

Partout, les organisateurs d’événements sont confrontés à une incertitude croissante concernant les plans de cette année.

Dans une déclaration antérieure de Boris Johnson, le public a été invité à éviter tout contact et voyage non essentiels. Cependant, beaucoup ont malheureusement ignoré les directives et des instructions plus strictes ont été mises en place.

Le PM nous a assuré que nous ne devons quitter le domicile que pour le travail (uniquement en cas d’absolue nécessité), pour faire de l’exercice une seule fois par jour seul ou avec un membre de notre ménage et aussi pour les achats essentiels, bien que cela doive être fait aussi rarement que possible.

Quant aux rassemblements, ils seront dispersés et décomposés en conséquence pour aider à empêcher le virus d’atteindre les ménages non affectés.

De toute évidence, cela aura un effet énorme sur la prochaine saison du festival, et des gens comme Glastonbury ont déjà annoncé qu’ils reportaient l’événement à l’année prochaine.

En ce qui concerne la série de festivals de cette année, l’une des meilleures formations appartient au Festival TRNSMT, qui a vu des artistes comme The 1975 et Arctic Monkeys dans le passé. Mais, cette année a-t-elle été affectée?

Le festival TRNSMT 2020 est-il annulé?

Non, TRNSMT Festival 2020 est surveillé mais n’a pas été annulé. Actuellement, l’événement devrait toujours se dérouler à la date confirmée du vendredi 10 juillet 2020.

Sur le site Web, l’équipe TRNSMT a publié une mise à jour sur les choses, écrivant: «TRNSMT doit toujours se dérouler comme prévu et nous avons hâte d’accueillir tout le monde à l’événement dans 16 semaines.»

Suite: «La santé et la sécurité des festivaliers, du personnel, des artistes et de la communauté environnante est notre principale priorité et nous surveillons constamment la situation conformément aux conseils de l’Organisation mondiale de la santé, de Health Protection Scotland, du Royaume-Uni et du gouvernement écossais et des autorités locales. autorités de santé publique. Amour, TRNSMT x. ”

Ils ont également publié la déclaration sur leur Twitter le jeudi 19 mars 2020 [see below].

TRNSMT Festival 2020: des actes incontournables à voir

Étant donné qu’il est encore prévu d’aller de l’avant, vous voudrez être prêt si vous prévoyez d’y aller.

Lorsque vous allez à un festival, vous voulez toujours vous assurer de bien comprendre la programmation; qui voulez-vous voir? qui ne pouvez-vous tout simplement pas vous permettre de manquer?

Cette année, la facture du Festival TRNSMT est incroyable, mais il y a certains actes que nous recommandons sans réserve de vérifier. Nous avons divisé nos recommandations en jours ci-dessous:

Vendredi: Ian Brown, Aitch, Little Simz, Les Regrettes, Gallus

samedi: Poulains, Keane, Twin Atlantic, Jimmy Eat World, Vuvoki, Rascalton

dimanche: Snow Patrol, Amy Macdonald, Loyle Carner, Ash, chloe moriondo

Bien sûr, ce n’est que la pointe de l’iceberg – les festivals sont aussi une découverte!

