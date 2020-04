Le festival virtuel pour soutenir l’industrie de la musique au Mexique

La pandémie de coronavirus a eu un impact négatif sur diverses industries et bien sûr, la comédie musicale n’a pas été l’exception. Et est-ce qu’avec l’épidémie de COVID-19 qui s’est produite dans diverses parties du monde, il y a eu de nombreux artistes ont été contraints d’annuler ou de reporter des spectacles, quelque chose qui non seulement les affecte directement, mais aussi cela affecte les gens derrière les spectacles que beaucoup d’entre nous aiment vivre.

Dans Mexique Il y a plusieurs musiciens et personnes derrière l’industrie du divertissement musical qui traversent cette situation, car avec des dizaines de festivals et événements reportés ou annulés dans le pays, la plupart se sont retrouvés sans leur seule source de travail et avec elle, sans possibilité d’apporter du pain à leur table pendant ces jours.

C’est pourquoi plusieurs des promoteurs musicaux indépendants le plus grand du pays, en collaboration avec l’association mexicaine Le lendemain et avec le soutien de plusieurs bières Grupo Modeloont décidé d’organiser la Festival Far Away Together, un événement où À travers 17 jours pleins de musique, fournis par plus de 40 groupes nationaux et internationaux, va essayer de amasser des fonds pour aider les membres de l’industrie de la musique qu’ils sont gris ces jours-ci à cause du coronavirus.

Ce festival de musique à distance aura lieu du 4 au 20 avril sur le site Internet www.farawaytogether.tv, à 8 heures du soir. Lors des diffusions en direct par des groupes comme Soffi Tukker, Hello Seahorse, Little Jesus, Girl Ultra, Rebel Cats et bien d’autres, une option apparaîtra: donnera aux téléspectateurs la possibilité de faire un don d’argent à la cause à travers la plateforme Donateur.

Et ça ne s’arrête pas là, puisque les dons que les gens font dans les volets du festival Far Away Together seront récompensés avec des t-shirts, des affiches, des épingles, des sacs fourre-tout et même billets généraux ou plus / vip pour l’un des festivals participants, comme Bahidorá, Cérémonie, Hellow Festival, Hypnose, MUTEK MX, NRMAL, Tropic, entre autres.

L’objectif de ce festivalazo est de récolter 500 mille pesos grâce à ces dons, dont 60% seront destinés à tous les groupes et à leur staff, tandis que les 40% restants iront au lendemain, qui sera chargé de créer un programme de restauration de la communauté musicale une fois la contingence du coronavirus terminée, ceci afin de aider les groupes vulnérables de l’industrie (musiciens, personnel et travailleurs).

Si vous aimez la musique live et avez la possibilité de soutenir vos artistes préférés, c’est le moment idéal pour le faire. N’oubliez pas que Il n’y a pas de «petites» subventions, et le fait que chaque don que vous ferez aidera vos festivals préférés à reprendre leurs activités lorsque toute la contingence du coronavirus sera passée..