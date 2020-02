Le film de Lynyrd Skynyrd «Street Survivors» sortira en juin

Cleopatra Entertainmentlong métrage “Street Survivors: la véritable histoire de l’accident d’avion Lynyrd Skynyrd” a été officiellement sélectionné pour inclusion dans le prochain Festival du film indépendant de Hollywood Reel qui aura lieu au Staples Center / LA Live à Los Angeles du 12 février au 27 février. Le film y sera présenté le dimanche 16 février à 19h30. et aura également une sortie en salles à l’échelle nationale à partir de ce printemps.

“Street Survivors: la véritable histoire de l’accident d’avion Lynyrd Skynyrd” a été scénarisé et réalisé par Jared Cohn (“La vengeance du diable”, “Domaine du diable”), produit par Brian Perera et coproduit par Tim Yasui pour Cleopatra Entertainment. Le biopic recrée l’histoire du vol malheureux à travers les yeux d’anciens LYNYRD SKYNYRD le batteur Artimus Pyle (qui raconte le film), qui a non seulement survécu à l’accident d’avion qui a coûté la vie au fondateur et leader du groupe Ronnie Van Zant entre autres, mais qui a également physiquement tiré les survivants restants de l’épave de l’avion avant de titubant vers la ferme la plus proche dans la Louisiane rurale pour chercher de l’aide. Pyle contribue également à la musique originale de la bande originale du film.

Dit Pyle: “L’histoire de ce film – MON histoire – ne concerne pas seulement l’accident d’avion mais aussi ma relation personnelle avec le génie qui était Ronnie Van Zant – que j’aimais comme un frère et qui me manque encore aujourd’hui. “

Cleopatra EntertainmentLes plans pour le déploiement comprennent un festival international organisé suivi d’une tournée théâtrale nationale, y compris des apparitions personnelles par Artimus Pyle, qui présentera le film et participera à des séances de questions-réponses avec le public. Sur certains marchés Pyle donnera un concert de musique en direct avec le ARTIMUS PYLE BAND qui mettra en vedette les chansons à succès de LYNYRD SKYNYRD. Une sortie mondiale de VOD et de divertissement à domicile qui comprendra un album de bande sonore officiel autonome est prévue pour le 30 juin.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).