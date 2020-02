Le film «Last And First Men» de Jóhann Jóhannsson en première mondiale à la Berlinale 2020

Last And First Men, le chant poétique de Jóhann Jóhannsson, sera présenté en première mondiale le 25 février à la Berlinale 2020 et l’album sortira numériquement dans le monde entier le 28 février. Le compositeur islandais travaillait sur la partition de son magnum opus au moment de sa mort en février 2018, distillant et intensifiant le monde sonore symphonique qu’il avait créé au Manchester International Festival (MIF) six mois plus tôt. Jóhann Jóhannsson a conçu le concept visuel de l’œuvre multimédia, s’est rendu en ex-Yougoslavie pour filmer des lieux isolés et des monuments de guerre futuristes, puis a commencé à marier des images obsédantes à la musique.

Rapporté par Tilda Swinton

La version finale du film, qui raconte l’histoire de l’extinction de l’humanité, a été réalisée par la directrice de la photographie norvégienne Sturla Brandth Grøvlen. Le film est raconté par Tilda Swinton et présente des performances de plusieurs des collaborateurs musicaux réguliers de Jóhann Jóhannsson, y compris des membres de Theatre of Voices, et du lauréat d’un Oscar Hildur Guðnadóttir au chant, au violoncelle et aux percussions.

Le projet a été conçu il y a une décennie comme une idée de film inspiré du roman culte de science-fiction éponyme d’Olaf Stapledon et du photographe anversois Jan Kempenaers ‘Spomenik, une collection d’images mystiques de monuments de guerre brutalistes commandée par le maréchal Tito et construite sur les sites des massacres et des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale dans les républiques de l’ex-Yougoslavie.

La vision de Jóhann Jóhannsson a évolué en une œuvre d’art multimédia tournée sur un film noir et blanc 16 mm haute définition et accompagnée d’une musique d’une intensité semblable à un mantra. Il a travaillé sur le projet entre la création des bandes sonores nominées aux Oscars pour The Theory Of Everything de James Marsh et le Sicario de Denis Villeneuve, avant de finalement rassembler des images et de la musique à l’été 2017 pour former le film dont il avait toujours rêvé de faire.

“Je pense que Last And First Men vivra dans de nombreuses incarnations différentes.”

Dans une interview avec le journaliste et auteur Andrew Male Jóhann Jóhannsson, a noté: «Je pense que Last And First Men vivra dans de nombreuses incarnations différentes. C’est une grande demande pour les gens de s’asseoir pendant 70 minutes et de regarder du béton et d’entendre parler de la fin de l’humanité, mais j’espère que nous avons pris tous ces éléments et créé quelque chose de beau et de poignant. Quelque chose comme un requiem. “

Après la première de la version originale de Last And First Men au Bridgewater Hall à Manchester, le compositeur et artiste sonore berlinois Yair Elazar Glotman a travaillé avec Jóhann Jóhannsson pour transformer la partition et il a composé les parties manquantes après la mort de Jóhannsson. Glotman a travaillé avec des musiciens proches de Jóhann Jóhannsson et a incorporé l’harmonium précieux du compositeur dans la version finale de l’œuvre. “Il est avec sa famille depuis trois générations et était sur le point d’être renvoyé en Islande”, a-t-il noté. «Donc, ma première priorité était de m’assurer que nous l’avons enregistré avant son retour à la maison. C’était incroyablement émouvant. Il fait maintenant partie intégrante du son de Last And First Men. “

Last And First Men reçoit sa première mondiale le 25 février à la Berlinale 2020 et l’album sortira numériquement dans le monde entier le 28 février. Le film sera ensuite diffusé sur Blu-ray, accompagné de l’enregistrement de la partition originale sur CD (le 27 mars à l’international, le 28 février en Allemagne, en Suisse et en Autriche), et dans le cadre d’une édition limitée Deluxe Vinyl Art, qui comprend également trois tirages d’art (27 mars à l’international, 10 avril aux États-Unis). Le single ‘Childhood / Land Of The Young’ est sorti.

Last And First Men, poétique, tragique et plein d’espoir, représente l’œuvre finale et la plus personnelle de Jóhann Jóhannsson – une allégorie du souvenir, des idéaux et de la mort de l’utopie.

L’album Last And First Men peut être précommandé ici.