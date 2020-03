Le fils d’Ozzy Osbourne, Jack, blâme les gens pour la thésaurisation du papier toilette: ‘Chronic S ** Tting n’est pas un symptôme de Corona’

Jack Osbourne a fustigé les gens pour l’achat de panique et la thésaurisation du papier toilette au cas où ils seraient mis en quarantaine au milieu des craintes grandissantes de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Ozzy OsbourneLe fils de 34 ans a posté une photo de lui dans un supermarché avec deux paquets de six Cottonelle papier hygiénique, et comprenait le message suivant: “#psa c’est une blague. Vous ne pouvez pas manger du papier toilette. TP ne peut pas vous empêcher d’obtenir corona. L’acheter en vrac vous fait ressembler à un connard. Attendez, c’est pourquoi vous l’achetez, parce que vous êtes un connard? Il y a des produits beaucoup plus importants dont vous avez besoin en ce moment. La merde chronique n’est pas un symptôme de corona. “

En réaction au nouveau coronavirus, le désir des gens de maintenir un approvisionnement régulier en produits essentiels pour la maison a provoqué des pénuries et des hausses de prix dans les magasins en ligne et les magasins physiques.

Paul Marsden, psychologue de la consommation à l’Université des Arts de Londres, a déclaré à CNBC que notre cerveau nous poussait à acheter de la panique comme moyen de gérer notre état émotionnel.

“Il s’agit de” reprendre le contrôle “dans un monde où vous vous sentez hors de contrôle”, a-t-il déclaré. “Plus généralement, l’achat de panique peut être compris comme répondant à nos trois besoins psychologiques fondamentaux”, à savoir l’autonomie, ou un besoin de contrôle, de relation, qui Marsden défini comme «nous achetons» plutôt que «moi-même», et la compétence, qui est obtenue lors d’un achat donne aux gens le sentiment qu’ils sont des «acheteurs intelligents».

Des pénuries de papier hygiénique ont été signalées dans des magasins de différentes parties du monde, comme l’Australie, Singapour, Hong Kong, le Canada et les États-Unis.

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 135 000 personnes – dont au moins 1 500 aux États-Unis.



