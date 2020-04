Le fondateur de Trax Records, Larry Sherman, est décédé

Larry Sherman, ingénieur du son et fondateur du célèbre label maison de Chicago Trax Records, est décédé. Le label a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle un peu plus tôt dans la journée (9 avril).

«C’est avec une grande tristesse que Trax Records et Rachael Cain doivent annoncer le décès de Larry Sherman, son fondateur légendaire», a écrit le label dans la publication, ajoutant: «Larry laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Tessa Sherman et sa veuve Sandy Sherman. Je demande à tout le monde d’envoyer de l’AMOUR ET DES PRIÈRES. Il était de confession juive et est décédé le jour de sa Pâque. » Trouvez la déclaration complète ci-dessous.

Sherman a fondé Trax en 1984 après avoir acheté l’usine de vinyle Precision Pressing de Chicago. Trax a ensuite sorti des singles house désormais légendaires de Frankie Knuckles, Larry Heard, Adonis, Marshall Jefferson, Phuture et bien d’autres. Le label a longtemps été considéré comme l’un des berceaux de l’acid house et continue d’influencer la musique contemporaine. De nombreuses sorties de Trax ont été échantillonnées par Kanye West, Drake, etc. Trax est maintenant dirigé par Screamin ’Rachael Cain, l’un des premiers artistes signés par Trax.

