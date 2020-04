Le fondateur de Victory Records, Tony Brummel, lance Mission Two Entertainment

Après une course historique de 30 ans avec près de 16 millions d’albums vendus et de nombreux albums et singles platine et or, l’équipe derrière Records de victoire a lancé Mission Two Entertainment.

“Même travail, nom différent, plus grande mission”, promet le PDG / fondateur Tony Brummel. “J’ai commencé Records de victoire en 1989 avec 800,00 $. J’ai fait un accord différent et je n’ai pas soumis comme autant d’autres «indépendants». J’ai gardé tout le personnel. Allons-y!”

La sortie inaugurale sera livrée par des légendes du hardcore CRO-MAGS, dirigé par le fondateur, bassiste et chanteur Harley Flanagan. Lancement de leur premier album studio depuis 2000 avec le bien intitulé “Au début”, l’album sortira le 19 juin. Le long métrage présente le dernier single “Le test final”, ainsi que le précédent “De la tombe”, avec desMOTÖRHEAD guitariste Phil Campbell. Le quatuor de New York enregistre “The Quarantine Show” le 15 mars 2020 en direct de New York.

“J’ai vu pour la première fois CRO-MAGS ouvert pour VENIN en 1985 à Chicago, quand j’avais 13 ans après avoir déménagé des Bahamas. Après ce spectacle, je savais que je n’allais pas à l’université “, dit Brummel. Le groupe est complété par des guitaristes Rocky George (TENDANCES SUICIDAIRES), Gabby Abularach et batteur Garry Sullivan.

En tant que l’un des fondateurs de la scène punk de Salt Lake City, le réuni PERSPICACITÉ vais émettre “Réflexion” plus tard cet été. La collection de 19 titres s’étend sur leur courte mais torride carrière avec quatre nouveaux titres, des morceaux live rares et du matériel de studio vintage. Brummel dit: “PERSPICACITÉ sont un grand groupe que mon ancien groupe MÊME SCORE joué avec à Salt Lake City en 1990. Un tel groupe sous-estimé et de meilleurs êtres humains. “

NE DORMEZ PAS, dirigée parDAG NASTY, DYS et TOUT chanteur Dave Smalley, publiera sa version intégrale Mission deux début, “Inverser la tendance”, plus tard cette année, avec Smalley ajoutant: “C’est une nouvelle ère pour le hardcore et j’en suis vraiment content.” Brummel ajoute: “DYS et DAG NASTY ont été d’énormes inspirations pour moi et j’adore Dave, le groupe et leur manager Matt Holmes. “

Mission Two Entertainment a également lancé Édition Amuxe comme son entité d’édition musicale indépendante de pointe, dynamique et prenant des risques. Édition Amuxe n’est pas seulement la maison de Mission Two Entertainment artistes, mais a agressivement organisé une liste d’écrivains talentueux et diversifiés: Drew Giordano (SONIC GRAFFITI, DEADBORNS), Dan Snyder (FEUX PAPIER, AREVERIE), Jessica Mar, Brodie Z, Menton J. Matthews III (SALTILLO), Dan Guenther (COLLECTEUR DE VEINES MANQUANT D’ETOILES), Jesse Sexton (SUBTLE JONES), Sasha K.A. (AMERICAN DREAMER) et Brian Barrett et Micaiah Walker de ÉTÉ POLAROÏDE.

Mission Two Entertainment et Édition Amuxe recherchent activement de grands artistes de tous genres.

Septembre dernier, Panneau d’affichage rapporté que Concorde avait acquis Records de victoire. Dans le cadre de l’accord, Concorde également acquis Brummelc’est Une autre édition de la victoire catalogue. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais Panneau d’affichage estimé Concorde payé quelque part entre 27 et 34 millions de dollars pour la La victoire entreprise.

