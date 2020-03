Le fonds du fonds Hipgnosis Song rebondit après les pertes de coronavirus

Le Hipgnosis Song Fund, qui regroupe les investissements pour acheter des catalogues de chansons, a connu une solide remontée du cours des actions suite à une baisse de valeur résultant de la crise du coronavirus (COVID-19).

L’action Hipgnosis, négociée sous le symbole SONG à la Bourse de Londres (LSE), s’était maintenue à un prix moyen par action d’environ 105 £ (environ 126 $) depuis ses débuts en juillet 2018 sur le marché public. Cependant, la valeur de l’entreprise, comme tant d’autres (et l’économie dans son ensemble), a chuté en réponse à l’augmentation des menaces et des préoccupations liées aux coronavirus, ainsi qu’aux mesures de prévention correspondantes.

Plus précisément, le stock de Hipgnosis a chuté à 87,50 £ (un peu plus de 105 $) le mardi 17 mars et a essentiellement maintenu le prix jusqu’à vendredi, date à laquelle les actions ont grimpé à 93,50 £ (112,21 $). Au cours du dernier jour environ, le stock a retrouvé (et parfois dépassé; le marché fluctue toujours) sa valeur antérieure, atteignant 108 £ (environ 130 $) mais se maintenant généralement à la valeur susmentionnée (pré-coronavirus) de 105 £.

À la Bourse de New York (NYSE), le principal promoteur de concerts Live Nation a enregistré des gains considérables, bien que le prix par action de la société ne soit pas encore revenu à son niveau d’avant la pandémie. Néanmoins, la hausse de Live Nation à environ 45 $ représente une augmentation massive de son plus bas de 52 semaines de 21,70 $ par action. De même, la marque retrouvera probablement de la valeur supplémentaire une fois que la pandémie de COVID-19 aura diminué et que les mesures préventives imposées par le gouvernement seront assouplies.

Hipgnosis a effectué une série d’acquisitions agressives de catalogues depuis sa fondation en 2018. Entre ces acquisitions prestigieuses (y compris les catalogues de Timbaland et de l’ancienne star de Blink-182 Tom DeLonge, pour n’en nommer que quelques-unes) et les efforts de collecte de fonds réussis, les dirigeants de Hipgnosis sont convaincus que leur fonds d’investissement peut s’avérer rentable à long terme.

Hipgnosis envisagerait de poursuivre une autre série de collectes de fonds (ayant obtenu 295 millions de dollars supplémentaires en octobre 2019, portant son total de participation en capital à 800 millions de dollars), mais n’a pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet.