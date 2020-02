Le “ fourrage sur mes ailes ” moins connu de Nina Simone pour une large diffusion

Fodder On My Wings, un album moins connu de Nina Simone qui était un favori personnel du grand auteur-compositeur-interprète, sera réédité le 3 avril via Verve / UMe.

Le LP a été enregistré en 1982, peu après le déménagement de Simone à Paris, pour un petit label français. Il n’est disponible que sporadiquement depuis cette version initiale et réapparaîtra désormais dans une variété de formats, y compris CD et LP. Il sera également disponible numériquement pour la première fois, en audio standard et haute résolution.

L’album original sera complété par trois morceaux bonus des sessions, extraits d’une rare réédition française de 1988. En avant-première de la sortie, le morceau d’ouverture bref mais édifiant «Je chante juste pour savoir que je suis vivant» est maintenant disponible en streaming et en téléchargement gratuit instantané avec les précommandes numériques de l’album. Le morceau percutant et chargé de cornes a Simone proclamant «Live and die! 1981! »Tout au long, a été clairement influencée par les musiciens africains qu’elle a rencontrés en France. Elle l’a souvent exécutée en direct dans ses dernières années. Regardez la vidéo lyrique ici:

Fodder On My Wings propose également des chansons similaires personnelles et autobiographiques telles que “ I Was Just A Stupid Dog To Them ” et une improvisation lyrique brûlante sur la mort de son père, sur un remake de Alone Again (Naturally) de Gilbert O’Sullivan. «La solitude de Simone au moment de son séjour à Paris a exacerbé sa maladie mentale et sa vie de famille s’est fracturée. De son désespoir, la piste presque titre «Fodder On Her Wings» a été forgée.

Pitchfork, dans leur analyse de l’œuvre la plus mémorable de Simone, a déclaré que la chanson «Fodder On Her Wings» «capturait avec une intimité surprenante la douleur de cette période, et elle y revenait fréquemment au cours de la décennie suivante, coupant une autre version studio trois ans plus tard. (la version lourde de synthé de Nina’s Back!) et l’inclure sur plusieurs albums live, y compris une performance impressionnante sur Let It Be Me de 1987. La voix de Simone fait chanter la lassitude et la défaite avec un air de défi, un mot sage de quelqu’un qui a survécu pour raconter l’histoire. “

Une critique de 2005 du LP par Jazz Times a observé: «Au cœur de l’album est un exemple rare et puissant de Simone avec tous les masques enlevés: sa douleur personnelle explose à la surface alors qu’elle retravaille Alone Again de Gilbert O’Sullivan ( Naturellement) “dans une diatribe sur son père mourant qui passe courageusement de l’aigreur venimeux à la conciliation prudente”.

Fodder On My Wings sortira le 3 avril. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

Liste des titres de Fodder On My Wings:

CD / NUMÉRIQUE

1. Je chante juste pour savoir que je suis vivant

2. Du fourrage dans ses ailes

3. Vous êtes seuls, mais je désire être avec vous

4 Il y a un baume à Gilhead

5. Calypso libérien

6. Seul à nouveau (naturellement)

7. J’étais juste un chien stupide pour eux

8. La couleur est une belle chose

9. Le Peuple en Suisse

10. Le ciel vous appartient

11. Thandewye

12. Arrêtez

13. Ils m’ont pris la main