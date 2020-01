Le frère de Nicki Minaj condamné à 25 ans pour viol d’enfant

Le frère du rappeur Nicki Minaj risque la prison à vie après qu’un juge l’ait condamné pour agression sexuelle sur enfant.

Un juge a reconnu Jelani Maraj coupable d’agression sexuelle prédatrice et de mise en danger des enfants en 2017. La victime a déclaré lors de son procès que Maraj l’avait violée à plusieurs reprises en 2015, alors que sa mère travaillait.

Les procureurs ont présenté des preuves ADN récupérées dans le pantalon de pyjama de la victime, reliant Maraj. Le frère cadet de la jeune fille a également témoigné au procès en tant que témoin de l’agression.

Maraj a fait appel de la condamnation en 2018, suggérant une inconduite du jury. Un juge a jugé en octobre 2019 que la défense ne s’était pas acquittée de la charge de preuve requise pour cette allégation.

Lundi, au tribunal, Maraj a reconnu avoir un problème d’abus d’alcool et a demandé une deuxième chance. Il est apparu stoïque dans la salle d’audience de Long Island avant d’apprendre son sort.

Le juge de la Cour suprême du comté de Nassau, Robert McDonald, a fustigé Maraj pour ses abus sexuels. «Vous avez violé cet enfant. Vous l’avez violée encore et encore », a déclaré le juge avant de prononcer la sentence. Il survient plus de deux ans après un verdict de culpabilité pour abus en 2015.

Nicki Minaj n’a pas comparu en cour pour soutenir son frère aîné. Cependant, son avocat a lu une lettre de 2016 du chanteur dans le but d’obtenir une peine plus légère. Le rappeur a décrit son frère comme «l’homme le plus patient, le plus doux, le plus authentique et le plus altruiste que je connaisse».

Maraj semblait contrit alors qu’il plaidait pour la miséricorde pendant sa condamnation, bien qu’il ait maintenu son innocence.

“Je voudrais m’excuser pour la douleur que j’ai causée. J’ai eu un problème d’alcool excessif », a déclaré Maraj au tribunal. Il a demandé grâce au tribunal avant que sa victime ne parle.

La victime est l’ancienne belle-fille de Maraj et elle allègue qu’elle a été violée à plusieurs reprises en 2015. «Je ne pensais pas pouvoir passer la journée sans crise d’anxiété», a-t-elle déclaré. «Je sentais que je n’avais pas de voix.» À l’époque, Maraj a nié les allégations et affirmé que l’histoire était fausse pour extorquer sa sœur.

L’avocat de Maraj prévoit de faire appel de la décision la plus récente.