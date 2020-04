Le gouvernement américain distribue plus de 8 milliards de dollars aux entreprises des arts et du divertissement

Selon la Small Business Administration (SBA), le programme de protection des chèques de paie du gouvernement américain a distribué plus de 8 milliards de dollars aux entreprises opérant dans les secteurs des arts, du divertissement, des loisirs et de l’information.

La Small Business Administration a précisé ces chiffres et d’autres dans un rapport récemment publié. Environ 1,7 million de prêts ont maintenant été accordés dans le cadre du programme de protection des chèques de paie, qui a été financé par une affectation de 349 milliards de dollars dans le cadre de la loi CARES. La dispersion des prêts est une bonne nouvelle pour les entreprises qui ont la chance de les recevoir, bien qu’il semble qu’une fraction des entreprises éligibles aux fonds reçoivent de l’aide. Pendant des semaines, le programme PPP n’a pas été en mesure de fournir des fonds d’urgence et a semblé complètement dépassé alors que les grandes banques ont résisté à la participation.

Maintenant, la roue tourne au moins. Près de 26 000 des prêts récents ont soutenu des petites entreprises (celles qui comptent 500 employés ou moins, il convient de le noter) dans les arts, les loisirs et le divertissement, pour une aide financière spécifique à l’industrie supérieure à 3,7 milliards de dollars.

Les petites entreprises opérant dans le secteur de l’information ont reçu environ 14 000 prêts au titre du programme de protection des chèques de paie, ce qui représente quelque 4,5 milliards de dollars en valeur. Dans le cadre du PPP, les propriétaires d’entreprise peuvent bénéficier de fonds sans risque en échange du maintien en emploi des travailleurs.

Les entreprises du secteur de la construction ont obtenu le plus de PPP et le plus grand nombre de prêts, avec plus de 34 milliards de dollars ayant atteint plus de 114 000 entités. Les sphères de services professionnels, techniques et scientifiques, ainsi que la fabrication et les soins de santé, étaient les seules à avoir acquis des portions à deux chiffres de l’aide PPP globale.

Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), que le PPP a utilisé pour fournir des fonds, il y a environ 355 000 entreprises basées aux États-Unis dans le domaine de l’information, y compris des éditeurs de musique, des studios de musique, des stations de radio, etc. Les arts, le divertissement et les loisirs, quant à eux, regroupent plus de 363 000 sociétés, dont certaines organisations musicales.

Cependant, les détails concernant le nombre exact d’entreprises de l’industrie musicale qui ont obtenu des prêts PPP, en plus des montants de ces aides, ne sont pas encore disponibles.

Il y a quelques heures à peine, il a été signalé que le financement initial de 349 milliards de dollars du programme de protection des chèques de paie (une fois de plus en vertu de la loi CARES) s’était tari. Le Congrès négocie actuellement un ajout de plusieurs milliards de dollars au PPP, mais les désaccords découlant des détails de la distribution des fonds ont retardé le processus.

Certains experts financiers estiment que le Congrès doit allouer le double ou même tripler le montant du financement initial pour atteindre toutes les petites entreprises éligibles et dans le besoin.