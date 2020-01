Le gouvernement américain intensifie sa sonde radio Payola

Le commissaire de FAC, Michael O’Rielly, envoie maintenant directement ses questions sur la payola aux principaux labels.

La Federal Communications Commission (FCC) double sa sonde Payola.

En septembre 2019, le commissaire de la FCC, Michael O’Rielly, a envoyé une lettre à la Recording Industry Association of America (RIAA), qui représente les trois grands labels, demandant des informations supplémentaires sur Payola – c’est-à-dire les paiements illégaux pour les pièces radiophoniques.

O’Rielly n’a décidément pas été impressionné par la réponse tiède qu’il a reçue de la RIAA, qui a affirmé que ses étiquettes représentées n’avaient pas commis de conduite illégale ou illégale, et que les demandes individuelles devaient être transmises aux étiquettes elles-mêmes. La réponse du commissaire sur Twitter incluait une copie de la lettre renvoyée par la RIAA et indiquait qu’il “chercherait des réponses directement auprès des maisons de disques”.

Bien sûr, la RIAA est financée par les majors pour faire face à des situations exactement comme celle-ci – et les diffuser diplomatiquement – au lieu d’envoyer des brossages d’une page.

Et apparemment, le FCC plus haut ne bluffait pas.

Le 16 janvier, O’Rielly a envoyé à plusieurs grandes maisons de disques une lettre de deux pages décrivant ce qu’est la payola, pourquoi le gouvernement américain pense que cela nuit à la concurrence et pourquoi l’enquête s’intensifie. De plus, O’Rielly a divulgué six questions en plusieurs parties et a demandé «respectueusement» que les réponses soient retournées avant la fin février.

Les questions se rapportent aux accords des maisons de disques avec les stations de radio, qui considèrent les maisons de disques comme constituant la payola, comment les maisons de disques visent à prévenir la payola, les cas connus de payola, etc. Qu’il suffise de dire que la nature sensible des questions et l’immense portée de la FCC inciteront les maisons de disques à demander à leurs avocats de rédiger des réponses avant la date limite spécifiée.

Et ils ne peuvent pas renvoyer celui-ci à la RIAA.

On ne sait pas encore jusqu’où la FCC et O’Rielly vont procéder avec la sonde – c’est-à-dire, s’ils ont l’intention d’envoyer un message (et peut-être de réduire la prévalence de la payola) ou de consacrer suffisamment de temps et de ressources au lancement d’une enquête à grande échelle. Ce que nous savons, cependant, c’est que la question n’est pas passée sous le tapis.

Plus à mesure que cela se développe.