Le gouvernement britannique après le Brexit discute des objectifs commerciaux des États-Unis et les labels britanniques réagissent

Le gouvernement du Royaume-Uni a publié une analyse complète (184 pages) des objectifs commerciaux post-Brexit avec les États-Unis, et la British Phonographic Industry (BPI), la plus grande organisation de représentation d’étiquettes au Royaume-Uni, a répondu par un déclaration.

Le document rédigé par le ministère du Commerce international a commencé par indiquer que le Royaume-Uni après le Brexit deviendrait un «champion du libre-échange» en signant des accords commerciaux avec des «démocraties aux vues similaires». À partir de là, les avantages d’un accord de libre-échange (ALE) avec les États-Unis ont été soulignés, et les avantages du développement de liens économiques plus étroits ont été détaillés dans une perspective nationale.

Entre les pages 21 et 22 du plan, des directives sur la propriété intellectuelle (PI) ont été spécifiées.

Premièrement, les travaux ont révélé l’importance et la valeur de lois et de garanties de propriété intellectuelle bien définies; selon le document, ils créent «la confiance et la protection des entrepreneurs, des inventeurs, des créateurs et des investisseurs». Ensuite, il a été précisé que les États-Unis et le Royaume-Uni sont considérés comme des “régimes de propriété intellectuelle efficaces” par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Enfin, le guide a réitéré que les protections de propriété intellectuelle existantes resteraient en place au Royaume-Uni, mais que les lois pourraient être optimisées sur la base de leurs homologues américains plus efficaces.

En termes de droits d’auteur, le plan a noté que le gouvernement britannique “recherchera un résultat équilibré pour les créateurs, les producteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les utilisateurs et les consommateurs par le biais de l’ALE avec les États-Unis”, et que toutes les nouvelles dispositions en matière de propriété intellectuelle viseront à saisir les “opportunités émergentes”. et les défis de l’ère numérique. “

Il est également intéressant de noter que certains ont appelé «le Royaume-Uni à exporter ses mécanismes de protection de la propriété intellectuelle de premier plan», à savoir les protections du droit d’auteur.

Le PDG de BPI, Geoff Taylor, a répondu au rapport commercial du gouvernement britannique par une déclaration généralement positive et encourageante. Dans ce document, Taylor a reconnu l’importance commerciale que le marché américain détient pour les artistes britanniques en tant que plus grand importateur de musique britannique et a déclaré que tout nouvel accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni “devrait fournir l’occasion de stimuler davantage ces exportations.”

De plus, Taylor a déclaré que le BPI était «encouragé» que le plan reconnaisse l’importance des protections de la propriété intellectuelle, avant d’aller plus loin en indiquant que le Royaume-Uni devrait «solliciter des engagements» du gouvernement américain qu’il «intensifiera l’action contre des opérateurs illégaux mondiaux qui se basent aux États-Unis. »

La déclaration s’est terminée avec l’assurance que le BPI continuera à faire connaître ses vues et opinions au gouvernement britannique après le Brexit.

Après de nombreux débats et désaccords sur la manière dont le processus devrait être abordé, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier. Cependant, le pays respectera les normes de l’UE jusqu’à la fin de cette année, dans une sorte de période de transition, tout en élaborant des accords commerciaux, des politiques et des lois de remplacement.