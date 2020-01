Le gouvernement britannique refuse d’appliquer la directive européenne sur le droit d’auteur

Le Brexit approchant rapidement, le Royaume-Uni a décidé de ne pas appliquer la directive européenne sur le droit d’auteur.

C’est maintenant confirmé: le Royaume-Uni post-Brexit n’appliquera pas la directive controversée de l’Union européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

La directive, que tous les pays de l’UE doivent suivre, a été approuvée en avril 2019. Essentiellement, la loi oblige les États membres à respecter des normes de droit d’auteur strictes, l’objectif plus large étant de protéger les médias protégés par le droit d’auteur et, à son tour, de générer des revenus supplémentaires pour les titulaires de droits d’auteur .

Les pays de l’UE devront mettre en œuvre les changements d’ici juillet 2021, longtemps après que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. En approuvant la directive, le Conseil de l’UE a défini des exigences administratives très larges, la plupart des choix (et des charges) incombant aux gouvernements respectifs. Certains se sont demandé si tous les États membres possédaient les ressources nécessaires pour répondre à chacune des nombreuses spécifications de la directive.

La directive sur le droit d’auteur a été très critiquée par les entreprises technologiques et les défenseurs d’Internet, y compris les dirigeants de Google et YouTube; en termes clairs, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a averti que son entreprise pourrait devenir inaccessible aux résidents de l’UE.

Les sites Web de médias sociaux et les plates-formes de contenu basées sur l’utilisateur, y compris Soundcloud et Dailymotion, verront probablement les changements les plus profonds. Seuls les titulaires de droits d’auteur peuvent partager librement leurs œuvres via Internet, selon les termes de la directive – quelque chose qui, selon les critiques, aura une influence entièrement négative sur le Web. De plus, si elle est administrée sous sa forme actuelle, la loi aura un impact sur les agrégateurs de nouvelles, les centres d’information, les moteurs de recherche et pratiquement tous les autres sites Web qui traitent de documents protégés par le droit d’auteur.

Après plusieurs retards, le Royaume-Uni devrait quitter officiellement l’Union européenne ce vendredi 31 janvier. Après une solide représentation aux élections générales de décembre, le Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson a obtenu les votes nécessaires pour ratifier un plan de sortie de l’UE au Parlement.