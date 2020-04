Le gouverneur du Kentucky s’excuse personnellement auprès de Tupac Shakur

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, s’est personnellement excusé auprès du résident de Lexington, Tupac Shakur, après avoir déclaré à tort qu’il avait utilisé un faux nom lors du dépôt des demandes de prestations de chômage.

La confusion s’est produite lundi, lors d’une conférence de presse sur la mise à jour des coronavirus. Le gouverneur Beshear a attribué le retard de son État dans le traitement des demandes de chômage, en partie aux «mauvaises pommes» qui abusaient du système – dont un «Tupac Shakur» qui a demandé une aide au chômage.

“Et cette personne pensait probablement qu’ils étaient drôles, ils l’ont probablement fait”, a déclaré le gouverneur Beshear, supposant apparemment que quelqu’un avait soumis une plainte en plaisantant en utilisant le nom du défunt rappeur Tupac Shakur.

“À part le fait qu’à cause d’eux, nous devons passer par tant d’autres réclamations …[this individual] va faire attendre des dizaines de milliers d’autres personnes [for unemployment support]. “

Bien que l’indignation du gouverneur Beshear ait pu apparaître dans le moment, il y avait un problème majeur: Tupac Shakur est un résident de Lexington, Kentucky, qui a déposé une demande de chômage et qui partage le nom du grand rappeur de tous les temps.

Tupac Malik Shakur, un cuisinier de 46 ans, a demandé des allocations de chômage le mois dernier. Il a adopté le nom de famille «Shakur» en 1998, après avoir commencé à pratiquer l’islam. Peu de temps après avoir été distingué par le gouverneur, Shakur a indiqué qu’il était à la fois embarrassé et déçu.

Cependant, le gouverneur Beshear a appelé Shakur et a dit qu’il était désolé, en plus d’offrir des excuses publiques lors de la conférence de presse de mise à jour du coronavirus du lendemain. Shakur a accepté les mots aimables et l’explication, et l’appel téléphonique s’est terminé sur une note positive.

Les responsables du Kentucky travaillent à traiter plusieurs centaines de milliers de demandes de chômage. En témoignage de l’ampleur considérable du volume de demandes, l’État a lancé une hotline officielle pour aider ceux qui ont demandé des prestations en mars mais n’ont pas encore reçu de paiement.

Plus de 25 millions d’Américains ont demandé une aide au chômage depuis le début national de la crise des coronavirus. À ce jour, des professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 4 100 cas de COVID-19 dans le Kentucky, et plus de 200 Kentuckiens ont péri de la maladie.