Le Grammy Museum annonce l’exposition «This is Nat King Cole»

Le Grammy Museum a annoncé la nouvelle exposition This Is Nat King Cole, qui clôturera les célébrations du centenaire du chanteur bien-aimé et ouvrira le 17 mars, tout au long de l’été.

Le jour du lancement de l’exposition est le 101e anniversaire de la naissance de Cole, et ses filles Timolin et Casey Cole seront à l’ouverture pour parler des histoires derrière elle avec le modérateur Scott Goldman. L’événement aura lieu au Clive Davis Theatre du Musée.

This Is Nat King Cole offrira un aperçu révélateur de la vie et de la carrière de ce récipiendaire d’un Grammy Award du Recording Academy Lifetime Achievement Award. Il célébrera ses réalisations professionnelles les plus importantes et sa relation avec Capitol Records, son studio d’enregistrement de longue date. Il y aura également un aperçu de sa vie personnelle, entre autres par le biais de lettres manuscrites adressées à la femme et à la famille de Cole.

Le pianiste-chanteur magistral s’est tout d’abord concentré sur le jazz, en tant que chef du Nat King Cole Trio à la fin des années 1930. Il a signé à Capitol en 1943 et a sorti le premier album The King Cole Trio un an plus tard. Au fur et à mesure que le format LP s’est imposé, il a dépassé le palmarès des albums de Billboard. Nat a ensuite enregistré près de 700 chansons pour Capitol, dont 150 singles qui sont entrés dans les charts Pop, R&B et Country de Billboard.

Son succès fut tel que les célèbres bureaux ronds du Capitole sur Vine Street à Hollywood devinrent officieusement «la maison que Nat a construite». Cole est également reconnu à juste titre pour ses contributions au mouvement des droits civiques, comme le montre l’exposition, qui le présente comme une figure clé de plusieurs avancées sociopolitiques. Il capture l’arc de la vie professionnelle et personnelle de Cole et comment il a surmonté l’adversité avec civilité, respect et talent ainsi qu’avec un sens politique, culturel et commercial.

“Nos cœurs sont pleins”

«Nous sommes tellement excités que notre père soit honoré au GRAMMY Museum pour célébrer son centenaire», ont déclaré Casey et Timolin Cole, «et encore plus spécial que c’est le jour de son anniversaire. Nos cœurs sont pleins de savoir qu’après toutes ces années, sa musique continue de vivre dans le cœur de tant de gens.

Le président du Grammy Museum, Michael Sticka, ajoute: «L’héritage de Nat King Cole en tant qu’artiste américain emblématique est sans précédent, ce qui en fait un trésor national indéniable. C’est un honneur pour le Grammy Museum d’accueillir cette exposition et de célébrer ses incroyables réalisations et son héritage musical. »

Les faits saillants de l’exposition comprennent le smoking que Cole portait lors de sa visite en 1960 avec la reine Elizabeth; le kimono donné à l’artiste lors d’une visite au Japon en 1960; son Recording Academy Lifetime Achievement Award, décerné à titre posthume en 1990; et une collection de lettres manuscrites à son épouse, Maria, écrites entre 1948 et 1956.

On verra également une robe perlée portée par Maria Cole lors d’une célébration des 25 ans de Nat avec Capitol Records; et une boîte en argent sterling Tiffany des activistes Eunice Kennedy Shriver et Sargent Shriver, présentée à Cole en cadeau et gravée «Nat King Cole, le meilleur ami d’une chanson de tous les temps».

Les billets pour le Grammy Museum sont disponibles ici.