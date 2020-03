Le Grammy Museum numérisera des fichiers musicaux jamais vus auparavant

Le thème qui domine tous les titres du monde est le coronavirus ou Covid-19 et les mesures que les autorités ont imposé pour empêcher la propagation. Certains d’entre eux ont été l’annulation ou le report d’événements massifs, la suspension des cours, l’isolement social et la fermeture de lieux publics comme les musées.

Un de ceux qui ont été touchés aux États-Unis était le Recording Academy Grammy Museum situé à Los Angeles, en Californie. Ils ont décidé de fermer l’endroit jusqu’au 31 mars, compte tenu toujours de l’avancée du coronavirus non seulement dans la ville, mais à la campagne. La fermeture, dans un communiqué qu’ils expliquent, s’est également appliquée aux programmes publics et éducatifs, ainsi qu’aux visites guidées.

Cependant, Aujourd’hui, le Grammy Museum a pris la décision «d’ouvrir» les fichiers qu’il possède dans les programmes publics, mais numériquement. Il convient de mentionner que ces documents n’ont jamais été publiés, mais en faveur de rendre l’isolement de certaines personnes plus dynamique, ils ont décidé de le rendre public.

La première liste d’artistes faisant partie de cette initiative est Billie Eilish et son producteur (et frère) FINNES, Bob Newhart, Brandi Carlile, Greta Van Fleet, Kool & The Gang, Larkin Poe, Scarypoolparty, X Ambassadeurs et Yola. Tout le contenu sera divisé en “séries”, et nous pouvons dire qu’il s’agit du premier versement.

Mais de quoi parlent chacun des spectacles sur ces artistes annoncés? Ce sont des interviews inédites, ou qui représentent des moments clés de la carrière des artistes et des musiciens, toutes réalisées au Clive David Theatre. Depuis son ouverture il y a 12 ans, le musée a publié plus de 900 programmes, y compris ceux qui seront présentés à ces dates.

Ces programmes (interviews) avec les bords Ils sortiront tous les lundis, mercredis et samedis, et seront disponibles sur le lien suivant. Ici, nous quittons la date de sortie de chacun, qui commence avec Scarypoolparty, un artiste californien qui a fait ses débuts en 2019 avec l’album Exit Form. Voici les dates:

3/18 – Scarypoolparty

21/03 – Yola

23/03 – Bob Newhart

3/25 – Larkin Poe

28/03 – X ambassadeurs

3/30 – Brandi Carlile

4/1 – Billie Eilish et FINNEAS

4/4 – Greta Van Fleet

4/6 – Kool et le gang

Merci d’être venu au #GRAMMYMuseum, @scarypoolparty! pic.twitter.com/rMAnXcb6Xu

– Musée GRAMMY (@GRAMMYMuseum) 6 mars 2020

Selon Billboard, Chaque vendredi (à partir du 20 mars), le Grammy Museum publiera des échantillons d’expositions passées. Aussi il y aura des galeries d’installation, des textes, des listes de chansons et bien plus encore pour rendre l’expérience plus interactive sans négliger le travail que le musée fait depuis plusieurs années.