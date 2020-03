Le grand batteur blanc Audie Desbrow est d’accord avec le président Trump sur la sécurité des frontières

GRAND BLANC le batteur Audie Desbrow a accusé Gov. Gavin Newsom de “ruiner notre grand état de Californie” avec ses politiques sur l’immigration illégale.

Desbrow fait ses commentaires deux mois après Newsom a déclaré qu’il voulait étendre les soins de santé aux immigrants âgés à faible revenu qui se trouvent dans le pays illégalement.

Après Le président Donald Trump encore une fois connecté la pandémie actuelle de coronavirus au sujet de l’immigration, écrivant à ses 75 millions Twitter followers, “C’est pourquoi nous avons besoin de frontières!”, Desbrow répondu: “Exactement! Notre Gov. Nuisance [sic] ici à Ca. Veut que tous les illégaux qui pourraient être infectés campent ici et rendent plus de gens malades. Pas une décision intelligente. Ruiner notre grand état de Californie. “

L’année dernière, la Californie est devenue le premier État à offrir des prestations de santé complètes aux adultes à faible revenu de 25 ans et moins vivant illégalement dans le pays.

Environ 30% des trois millions de personnes en Californie qui n’ont pas d’assurance maladie vivent dans le pays illégalement, selon le Fondation californienne des soins de santé.

Le mois dernier, GRAND BLANC guitariste Mark Kendall a déclaré à Rockbandreviews.com que lui et ses camarades de groupe “étaient devenus fous récemment” en travaillant sur du matériel pour le prochain album du groupe. L’effort marquera GRAND BLANCpremière collection de nouvelles chansons avec le chanteur Mitch Malloy, qui a rejoint le groupe en 2018 suite au départ de Terry Ilous.

Ilous, leader des hard rockers des années 80 à Los Angeles XYZ, rejoint GRAND BLANC en 2010 après être intervenu pour le chanteur en tournée Jani Lane (MANDAT).

le Ilous-LED GRAND BLANC a sorti deux albums, 2012 “Allégresse” et 2017 “Cercle complet”, avant Terry a été licencié du groupe.

Cette version de GRAND BLANC ne doit pas être confondu avec LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL, qui présente l’original GRAND BLANC chanteur Jack Russell aux côtés de Robby Lochner (BATS TOI) à la guitare, Dan McNay à la basse, Tony Montana à la guitare et Dicki Fliszar sur des tambours.



Exactement! Notre nuisance gouvernementale ici à Ca. Veut que tous les illégaux qui pourraient être infectés campent ici et rendent plus de gens malades. Pas une décision intelligente.



Ruiner notre grand état de Californie.

– Audie Desbrow (@AudieDesbrowGW) 23 mars 2020

