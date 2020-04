Le grand oncle d’Offset décède d’un coronavirus

Le coronavirus continue de dévaster les familles.

Offset pleure la perte de son grand-oncle, décédé après sa bataille contre la maladie mortelle. Prenant son histoire Instagram dimanche matin, le rappeur Migos a partagé la tragique nouvelle.

“Smfh cette corona merde fait tué mon grand-oncle”, a déclaré un Offset accablé de chagrin à ses 16 millions d’adeptes. “Rip oncle Jerry putain d’homme.”

Son épouse Cardi B a récemment parlé de l’impact du virus sur ses proches. “Je suis vraiment triste parce que tant de gens autour de moi ont traversé beaucoup de merde”, a-t-elle déclaré lors d’un livestream. “Il est difficile de se sentir bien quand tant de gens autour de vous traversent beaucoup de merde.”

COVID-19 a infecté plus de 2,3 millions de personnes et tué au moins 163 000 personnes dans le monde, selon l’Université Johns Hopkins.

Samedi, Global Citizen a organisé «One World: Together At Home», un hommage aux travailleurs de la santé et aux premiers intervenants dans la lutte contre la pandémie. L’émission spéciale mondiale de huit heures, qui a reçu 127 millions de dollars d’engagements de partenaires commerciaux et de philanthropes, a présenté des apparitions de Lizzo, Pharrell, Alicia Keys, Lady Gaga, Jennifer Lopez et Beyoncé, qui ont partagé son soutien aux travailleurs héroïques des premières lignes. .

«Aux médecins, aux infirmières et aux autres agents de santé qui sont loin de leur famille et qui s’occupent de la nôtre, nous continuons de prier pour votre sécurité», a déclaré Beyoncé. «À ceux de l’industrie alimentaire, des livreurs, des facteurs et des employés de l’assainissement qui travaillent pour que nous puissions être en sécurité dans nos maisons, nous vous remercions pour votre service désintéressé.»

Elle a également noté l’impact disproportionné du virus chez les Noirs américains. “Les Noirs américains appartiennent de manière disproportionnée à ces parties essentielles de la main-d’œuvre qui n’ont pas le luxe de travailler à domicile”, a-t-elle poursuivi. «Et les communautés afro-américaines dans leur ensemble ont été gravement touchées par cette crise.»