Le Green Man Festival 2020 est-il annulé? Les organisateurs répondent aux préoccupations – HITC

Les événements sont confrontés à l’incertitude en ce moment, mais le Green Man Festival 2020 est-il annulé?

À l’heure actuelle, toute personne devant assister à un événement garde les yeux ouverts pour toutes les mises à jour importantes.

Le public a été invité à éviter tout contact ou voyage non essentiel, etc., et a demandé de s’auto-isoler dans la mesure du possible. Pour faciliter cela, de nombreuses entreprises prennent des précautions pour assurer une plus grande diffusion.

Des chaînes de cinéma telles qu’Odeon, Showcase et Cineworld ont temporairement fermé leurs portes conformément aux directives du gouvernement et des entreprises comme McDonald’s n’offrent que des plats à emporter aux clients.

Les écoles devraient également fermer, ce qui a été annoncé après que Boris Johnson eut déclaré dans un communiqué: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

Cela affecte des vies immédiatement et les festivaliers impatients expriment déjà des doutes sur leurs projets.

Alors, Green Man Festival a-t-il également été touché?

Le Green Man Festival 2020 est-il annulé?

Non, Green Man Festival 2020 est surveillé mais n’a pas été annulé. Actuellement, l’événement devrait toujours se dérouler à la date confirmée du jeudi 20 août 2020.

Bien que des gens comme Glastonbury aient annoncé qu’ils reportent des événements, il y en a encore beaucoup qui prévoient d’aller de l’avant, comme Reading & Leeds Festival.

Dans une récente déclaration du mercredi 18 mars, Green Man a posté sur Twitter: «Merci beaucoup à vous tous, gens formidables qui avez acheté des billets cette année, nous avons vendu en un temps record, ce qui est incroyable. Green Man se déroule dans 5 mois fin août, nous prévoyons donc de continuer. »

Cependant, des préoccupations et des mesures sont prises, comme indiqué dans le tweet complet ci-dessous:

Green Man Festival 2020: des actes incontournables à voir

Étant donné qu’il est encore prévu d’aller de l’avant, il vaut la peine de réfléchir à la composition, de découvrir tôt certains musiciens et de déterminer qui vous aimeriez vraiment voir.

Encore une fois, Green Man s’est surpassé avec le projet de loi de cette année.

Cependant, il y a certains noms que vous ne voudrez certainement pas manquer! Dans toute la gamme, nous vous recommandons vivement d’aller voir Michael Kiwanuka, Caribou, Thundercat, Black Midi, (Sandy) Alex G, Tropical F Storm, Mac Demarco, Little Dragon, Charlotte Adigery… nous pourrions être ici toute la journée!

Assurez-vous de les vérifier si cela continue.

Dans d’autres nouvelles, Butlin’s annonce des fermetures.