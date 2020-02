Le groupe de Gypsys de Jimi Hendrix fête ses 50 ans avec des éditions de vinyle

L’album immortel de Jimi Hendrix en 1970, Band of Gypsys, est l’une de ses sorties les plus influentes, avec l’icône de la guitare charismatique tester les limites de son approche créative pour produire certaines des musiques les plus ambitieuses de sa carrière. Capitol / UMe honorera ce record historique le 27 mars, presque exactement 50 ans après sa sortie originale, avec des éditions spéciales de vinyle du 50e anniversaire de Band of Gypsys qui reprennent l’esprit révolutionnaire de l’album.

Cette nouvelle édition entièrement analogique de Band Of Gypsys a été maîtrisée à partir des bandes stéréo analogiques originales et sera pressée sur un vinyle noir audiophile de 180 g par Quality Record Pressings, ainsi qu’une pression limitée sur 180 g de crème translucide, tourbillon rouge, jaune et vert vinyle. Toutes les éditions du Band of Gypsys 50th anniversaire LP seront emballées avec un livret de huit pages rempli d’images rares des concerts et un essai de John McDermott. Cette édition spéciale comprendra une réplique de 24 po x 36 po de l’affiche promotionnelle originale Band of Gypsys de Capitol Records.

“C’est plus que la commémoration d’un anniversaire”, a déclaré Janie Hendrix, présidente et chef de la direction d’Expérience Hendrix, “qui, bien sûr, est quelque chose de capital, mais c’est aussi la célébration d’un événement cathartique dans la vie de Jimi … une sorte de relève des gardes. Il a démontré qu’il n’y avait pas de limite à son paysage musical. C’était large et beau, et comme le chef d’un vrai groupe de gitans, Jimi pouvait aller n’importe où sur le spectre des genres et être chez lui musicalement! C’est notre façon de célébrer cette partie du parcours de Jimi. »

Alors que les années 1960 touchaient à leur fin, Hendrix était au sommet de sa renommée et de son influence. Ses trois premiers albums avec The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced, Axis: Bold As Love et Electric Ladyland – l’avaient établi à la fois comme un visionnaire musical et une superstar internationale. À la fin de la décennie, cependant, Hendrix était à la recherche de nouveaux défis musicaux et ressentait le besoin de travailler avec de nouveaux collaborateurs.

À cette fin, il a assemblé la formation de Band of Gypsys, avec le bassiste Billy Cox, un vieil ami des premiers jours d’Hendrix jouant dans des combos R&B, et le batteur Buddy Miles, déjà bien connu pour son travail avec le drapeau électrique et les milles de copain Express. L’album qui en résulte est une fusion révolutionnaire de blues, de funk et de rock qui se présente comme un chapitre unique dans l’œuvre séminale d’Hendrix.

Au-delà de la croissance fulgurante de Hendrix en tant que musicien et compositeur, le guitariste a été paralysé par un procès dont les racines remontent à 1965 lorsque Hendrix était un sideman inconnu et un musicien de studio occasionnel. Hendrix a contribué la guitare à une série d’enregistrements pour le groupe R&B Curtis Knight & the Squires. Bien qu’il ait déjà signé un contrat d’enregistrement exclusif en juillet dernier avec Sue Records, Hendrix a inexplicablement signé un accord d’artiste d’une page avec PPX Industries qui liait ses services non seulement pour les sessions Knight mais pour une période de trois ans. Au début de 1966, deux singles de 45 tours de ces enregistrements studio ont été autorisés par PPX Industries à RSVP Records, un petit label indépendant basé à New York.

Aucun des deux disques n’a eu d’impact commercial et Hendrix et Knight se sont rapidement séparés. Ces enregistrements et l’accord d’une page avec PPX [for which Hendrix received one dollar] étaient toujours en vigueur après sa reconnaissance internationale. En concurrence directe avec des albums d’Hendrix tels que Are You Experienced, Get That Feeling, une collection d’enregistrements des sessions qu’Hendrix avait enregistrées avec Curtis Knight a été publiée. À la suite d’un litige, en 1968, un règlement oblige Hendrix à livrer un album de matériel original à Capitol Records pour distribution.

Il se souvient de Billy Cox: «Il y avait eu un procès contre lui et la seule issue était de leur donner quelque chose. Jimi est venu vers moi et m’a expliqué ce qui s’était passé. Ensuite, il a été décidé de leur donner un album. J’ai dit allons-y. A cette époque, Mitch était en Angleterre, mais Buddy fréquentait les studios avec nous et il a décidé la même chose; permet d’aider notre ami dans le besoin. En fin de compte, nous sommes devenus le Band of Gypsys. »Band of Gypsys a été enregistré par le légendaire ingénieur de l’enregistrement à distance Wally Heider lors de deux performances historiques au Fillmore East de New York le jour du Nouvel An 1970.« Who Knows »et« Machine Gun »ont été tirés du 1 / 1/70 premier concert tandis que les quatre chansons restantes qui composent la deuxième face de l’album ont été enregistrées lors du dernier show du 1/1/70.

L’album comprend six chansons alors inédites, avec le blues torride “ Machine Gun ” – une épopée anti-guerre interprétée par deux musiciens à Hendrix et Cox qui avaient en fait servi dans l’armée américaine couplés à des numéros aussi puissants que “ Message to Love ” , “ Power of Soul ”, chacun documentant le changement décisif d’Hendrix dans la direction musicale, jetant les bases de nombreuses expériences de funk rock qui suivront dans les décennies à venir. Dans leur critique originale du disque de 1970, Rolling Stone a déclaré: «Cet album est Hendrix le musicien.

Avec juste le soutien de la basse et de la batterie, il est capable de transfuser et de transfixer sur la seule force de son travail de guitare. Dans leurs critiques rétrospectives de l’album, Ultimate Classic Rock enthousiasmé, “aucun témoignage ne peut rendre justice au chant révélateur de Hendrix, en particulier sur” Machine Gun “, qui continue de définir les possibilités sonores de la guitare électrique” tandis que All Music l’a salué comme ” non seulement une partie importante de l’héritage Hendrix, mais l’un des plus grands albums live jamais créés. »

Initialement sorti en Amérique le 25 mars 1970, Band of Gypsys a culminé au n ° 5 au cours d’une course de 61 semaines sur le palmarès des albums Billboard. Au moment de sa mort en septembre 1970, c’était l’album américain le plus vendu de Hendrix depuis Are You Experienced. Dernier album sorti par Hendrix de son vivant, Band of Gypsys offre un aperçu alléchant de ce qui aurait pu être.

Band Of Gypsys 50th Anniversary Edition sortira le 27 mars et peut être acheté ici.