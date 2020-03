Le groupe d’étiquettes BPI a soumis 500 millions d’URL à Google pour suppression

Le groupe d’étiquettes britannique BPI a soumis sa 500 millionième URL à Google pour suppression. Il atteint un milliard de suppressions de tous les moteurs de recherche combinés.

Alors que le streaming de musique se développe à l’échelle mondiale, le piratage reste un problème. Les groupes industriels prennent des mesures contre les sites portant atteinte au droit d’auteur en travaillant avec les moteurs de recherche pour supprimer les liens vers le contenu. Ces groupes envoient chaque mois des millions d’avis de retrait du Digital Millenial Copyright Act (DMCA) aux moteurs de recherche et aux FAI.

Étant donné que Google domine le marché de la recherche, la plupart des demandes DMCA y sont envoyées. BPI est le deuxième expéditeur de demandes de retrait le plus actif du secteur. Seul Rivendell envoie plus de demandes de retrait que BPI. Ces demandes de retrait BPI envoyées à Google totalisent 11% de toutes les demandes de retrait reçues.

Google supprime près de 97% des liens soumis par BPI. Google rejette moins de 1% de ces URL.

BPI affirme avoir signalé du contenu portant atteinte au droit d’auteur sur plus de 30 000 domaines. De nombreux domaines ne sont plus opérationnels. Les deux plus grands sites avec les liens les plus signalés de BPI ont reçu des millions de demandes de retrait d’URL.

Le PDG de BPI, Geoff Taylor, a déclaré que le piratage est toujours un problème majeur, malgré la montée du streaming musical.

“Le fait que BPI ait dû retirer un demi-milliard de liens musicaux contrefaits de Google seulement […] met en évidence l’ampleur stupéfiante du problème des sites illégaux », a déclaré Taylor dans un communiqué de presse.

«BPI [has an] un engagement indéfectible à lutter pour les droits des artistes et de leurs maisons de disques », indique le communiqué.

Les groupes de libellés essaient toujours de faire en sorte que Google assume davantage la responsabilité des liens qu’il renvoie. Les principaux moteurs de recherche répondent rapidement aux demandes de retrait DMCA – mais BPI dit que ce n’est pas suffisant. Il pense que l’industrie a besoin d’une approche plus proactive de ses partenaires technologiques pour prévenir le piratage.

“Pendant trop longtemps, nous avons accepté une approche réactive qui place tout le burton sur les créateurs”, poursuit Taylor. “Cette approche ne peut pas réussir.”