Le groupe funk contemporain qui refait surface la musique disco

Il ne faut que quelques secondes au groove de Franc Moody pour se retrouver complètement pris dans son record de funk contemporain. Peu importe la piste que vous rencontrez en premier. Que vous tombiez sur la ligne de basse pulpeuse de “Dopamine”, le funk enveloppant de “Dance Moves” ou la guitare staccato dans le refrain “Night Flight”, vos oreilles en demanderont plus. Plus de ce son oublié qui a rendu le monde fou dans les années 70, et que fermement, Franc Moody prétend à nouveau l’adapter au son moderne.

Quand on parle de musique disco, il est inévitable de ne pas remonter dans le temps. Et pas nécessairement parce que son boom a eu lieu dans les années 70, mais parce qu’il n’y a pas d’autre moment à parcourir.. À la fin de cette décennie, un fort sentiment anti-disco s’est développé parmi les fans de rock, en particulier aux États-Unis, comme en témoigne Disco Demolition Night.

Ce style musical a été critiqué pour être simpliste, consumériste, surproduit et évadé. Les slogans “Disco sucks” (“Disco sucks”) et “Death to disco” (“Death to disco”) sont devenus courants grâce au parrainage de certaines stations de radio. Petit à petit, le mouvement qui possède les dancefloors américains depuis des années s’est estompé jusqu’à ce que la demi-flamme disparaisse.

Depuis lors, de légers spasmes du genre se sont infiltrés dans quelques autres pour survivre. En tant que culture qui refuse de mourir, de nouveaux genres tels que le post-disco, la vengeance du disco, le nu-disco et l’Euro disco se sont développés. Cependant aucun d’entre eux n’a eu l’impact et la portée du disque pur. Il a fallu des décennies pour que le mouvement réapparaisse d’une manière ou d’une autre. Au cours des 10 dernières années, la culture DJ a fait de même pour revivre les glorieuses années du disque.

À son tour, l’album se faufile dans la scène jazz, le hip-hop et le funk pour ne citer que quelques genres. Avec ce dernier, il a réussi à fusionner pour obtenir des sons incroyables qui prétendent être l’union la plus organique de toutes. La reine du funk elle-même, Chaka Khan est revenue à ses racines pour montrer un son disco orchestral sur son nouvel album Hello Happiness. Cependant, Franc Moody, le petit groupe londonien, est celui qui depuis 2017 a levé la main pour être la nouvelle référence de la renaissance de l’album embrassé par le meilleur funk contemporain de chaque note.

Franc Moody est un groupe composé du duo Ned Franc et Jon Moody, qui embrassent le disco funk dans de brillantes productions dance-pop, toujours inspirés par Daft Punk et Jamiroquai’s studio incays pour recréer le disco classique et le funk comme dans Mémoires à accès aléatoire. À leur tour, ils sont entraînés par des sons électroniques qui rafraîchissent et donnent un sens à votre projet. Leur son est en grande partie une combinaison de l’origine dispersée des deux musiciens. Moody façonné par la musique du monde de Londres et Franc par le soul funk de la Nouvelle-Orléans. Déclenche ainsi un mix jamais entendu auparavant.

Même présent depuis 2017 avec des singles comme “Pheromones”, ce n’est que cette année que le premier album du groupe Dream In Color a été vu. Un disque plein de textures qui est devenu bien plus que ce que tout fan de Franc Moody ou du genre aurait pu imaginer. Comme le dit leur single principal, écouter leur album pour la première fois vous donne la sensation de rêver en couleur («Now I dream in color»). Dream In Color est Franc Moody. Là, il résume son attrait en onze chansons remplies de disco-électronique-funk en mettant l’accent sur des choeurs tels que “She’s Too Good For Me” ou le groover de “Terra Firma”.

En direct, Franc Moody se gonfle pour devenir un groupe de six membres. Tout cela est absolument nécessaire pour faire de votre album funk un album qui vous fera danser jusqu’à ce que vos pieds vous fassent mal. Mexico a été témoin de son génie le 4 janvier au Département. Quelques jours seulement avant la sortie de leur premier album. Dream In Color et leur prédécesseur EP Dance Moves ont été mis en scène par des festivals tels que Leopalloozza au Pays de Galles, Skandalos en Allemagne ou Pukkelpop en Belgique. Cependant, sa popularité ne semble pas faire honneur à sa musique à ce jour. Quelque chose qui va sûrement changer avec le temps. Pour l’instant, profitez de cette présentation en direct de «Night Flight» et découvrez ou redécouvrez Franc Moody comme ils l’ont fait avec la musique disco.