Le groupe Fuzz de Ty Segall annonce sa tournée

Ty Segall, Charles Moothart et le groupe de Chad Ubovich Fuzz sont de retour. Le groupe a annoncé une tournée nord-américaine qui aura lieu en mai et juin. Trouvez ces dates ci-dessous.

Le dernier album du groupe II est sorti en 2015. Segall a récemment annoncé un nouveau groupe avec Brian Chippendale de Lightning Bolt appelé Wasted Shirt; leur album Fungus II sort le 28 février.

Duvet:

05-27 San Francisco, Californie – Great American Music Hall

05-29 Portland, OR – Théâtre Aladdin

05-30 Seattle, WA – Théâtre Neptune

05-31 Vancouver, Colombie-Britannique – Rickshaw Theatre

06-02 Sacramento, Californie – Harlow’s

06-03 Santa Cruz, Californie – Felton Music Hall

06-05 Los Angeles, CA – Salle de bal Teragram

06-06 Los Angeles, CA – Salle de bal Teragram

06-07 Los Angeles, CA – Salle de bal Teragram

06-18 Chicago, IL – Thalia Hall

06-19 Cleveland, OH – Salle de bal Beachland

06-20 Toronto, Ontario – Danforth Music Hall

06-21 Montréal, Québec – La Tulipe

06-22 Cambridge, MA – Le Sinclair

06-24 New York, NY – Salle de bal Bowery

06-25 Brooklyn, NY – Music Hall de Williamsburg

06-26 Baltimore, MD – OttoBar

06-27 Philadelphie, PA – Arts souterrains

06-28 Pittsburgh, PA – Mr. Small’s Theatre

