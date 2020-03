Le groupe hommage au voyage de la chanteuse Anthrax Joey Belladonna joue son premier spectacle (vidéo)

ANTHRAX chanteur Joey Belladonnaest nouvellement lancé PÉRIPLE groupe hommage, VOYAGE AU-DELÀ, a donné son tout premier concert hier soir (vendredi 6 mars) au Beacon Theatre de Hopewell, en Virginie. Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans de l’ensemble du spectacle (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur “Dennis Justus“).

La setlist était la suivante:

01. Intro / Voies séparées (Mondes à part)



02. Je serai bien sans toi



03. Fille ne peut pas l’aider



04. Qui pleure maintenant



05. Roue dans le ciel



06. Bras ouverts



07. Seulement les jeunes



08. Lumières



09. Demandez à The Lonely



dix. Comme tu veux



11. Envoyez-lui mon amour



12. Ils roulent toujours



13. Sois bon avec toi-même



14. Lovin ‘, Touchin’, Squeezin ‘



15. Oh Sherrie



16. N’arrêtez pas Believin ‘



17. Stone In Love



18. Fidèlement

Belladone annoncé VOYAGE AU-DELÀformation dans un article sur les réseaux sociaux le 2 mars. Il a écrit: “Je suis heureux d’annoncer le début de VOYAGE AU-DELÀ, un hommage au groupe légendaire PÉRIPLE. C’est avec plaisir que j’accueille mon nouveau groupe hors de Nashville et nous sommes très heureux de monter sur scène ensemble.

“Notre premier spectacle arrive ce vendredi 6 mars à Hopeville [sic], VA au Beacon Theatre. Nous sommes ravis de jouer une nuit de PÉRIPLEdes tubes intemporels et nous avons hâte de voir de nouveaux fans dans la foule! “

Joindre Belladone dans VOYAGE AU-DELÀ sont claviéristes Doug Carter, bassiste Paul Arntz, guitariste Matt Basford et batteur Justin Ward.

Quand il n’est pas occupé à tourner et à enregistrer avec ANTHRAX, Belladone a passé du temps à jouer de la batterie et à chanter pour un groupe de reprises de rock classique appelé CHEF BIG WAY. Le groupe du nord de l’État de New York, qui présente également Dave Mickelson à la basse, Joe Precourt à la guitare et John Goodwin sur les claviers, joue des versions de chansons de PÉRIPLE, AC DC, ZZ TOP, BOSTON, TRUC BON MARCHÉ, ÉTRANGER, PINK FLOYD, VAN HALEN, ÂME COLLECTIVE, L’OMS, LES PORTES, SHINEDOWN et BON JOVI, entre autres.

Dans une interview de 2005 avec MusicDish, Belladone a été interrogé sur la rumeur selon laquelle il est venu à la table avec un PÉRIPLE mélanger lors de son audition de 1985 pour ANTHRAX. “En fait, ce qui s’est passé, c’est que je suis entré dans la pièce et ils m’ont dit:” Continue, “et ils ne m’avaient pas entendu chanter”, a-t-il dit. “Ils avaient entendu parler de moi et ils m’ont demandé de rentrer, mais nous allions commencer le suivi et tout ça, pour installer le micro et tout ça et ils ont dit: ‘Rentrons là-bas et réchauffons-nous . ‘ J’ai frappé le micro et ceinturé PÉRIPLE… Je pense que c’était [the song] ‘Lumières’. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais en premier lieu. Je voulais juste mettre des voix ou quelque chose. Juste pour donner une idée et c’est ce qui s’est passé. Ce n’était pas vraiment plus que ça. J’ai juste un peu éructé. Je pense que je l’ai fait «Oh Sherrie» [écritpar[writtenbyPÉRIPLE chanteur Steve Perry], aussi, ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je viens de le faire. C’était quelque chose du haut de ma tête que je pouvais faire a cappella et c’était un peu difficile. Je pensais peut-être à portée ou quelque chose qui serait un peu intrigant. C’était définitivement une chose à laquelle ils ne s’attendaient pas. “

ANTHRAXEP 2013 “Hymnes” EP inclus la version de couverture du groupe PÉRIPLEc’est “Continuez à courir” aux côtés de classiques par SE RUER, MINCE LIZZY, AC DC, TRUC BON MARCHÉ et BOSTON.



