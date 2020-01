Le groupe Kpop X1 se dissout suite au scandale des votes

Il est maintenant rapporté que le groupe de garçons K-Pop X1 se sépare en raison d’un scandale de vote sur l’émission de télévision qui les a créés.

Le groupe a été formé à la suite d’une émission de télévision sud-coréenne appelée Produce, qui s’est déroulée de 2016 à 2019 et a permis au public de découvrir de jeunes stars. Les chanteurs les plus populaires feront ensuite leurs débuts dans des groupes K-Pop.

Outre X1, les groupes suivants ont été créés:

L’année dernière, après la formation de X1, il a été révélé que la compétition avait été truquée en faveur de certains concurrents. Des cas de corruption et de coulisses entre des membres du personnel de l’émission et des sociétés de gestion musicale ont également été signalés.

Tout cela a donné lieu à des accusations de police et une enquête est toujours en cours.

Les membres de X1 ont publié la déclaration conjointe suivante conjointement avec les nouvelles:

«Les membres du X1 et chacune des agences ont négocié à la condition d’un accord unanime, mais nous n’avons pas pu parvenir à un accord, nous avons donc décidé de leur dissolution.»

Des membres individuels du groupe ont également laissé des messages vidéo à leurs fans, qui ont aidé la tendance «We trust X1» sur Twitter.

CJ ENM, qui a produit l’émission, a également publié une déclaration. Ils ont dit: «Bien que nous ayons fait de notre mieux pour continuer X1, nous honorons la décision de chaque label / agence individuelle qui est parvenue à la dissolution du groupe.»

La société a poursuivi en déclarant qu’elle «prendrait les mesures nécessaires» afin de «dédommager» toutes les personnes affectées par le scandale.

En août de l’année dernière, X1 a sorti son premier album, intitulé Quantum Leap. L’album a rapidement établi une position de leader, grâce à l’audience télévisée cuite.

IZ * ONE et I.O.I sont tous deux en pause, la mise à pied d’IZ * ONE étant apparemment liée à la controverse également. Bien que IZ * ONE ait accepté de continuer à jouer en groupe.

Wanna One est inactif depuis 2018.