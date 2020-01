Le groupe pré-Linkin Park de Chester Bennington, Gray Daze, parle du prochain album «Lost»

Chester Benningtonanciens camarades de groupe de son premier groupe, le groupe post-grunge basé à Phoenix, en Arizona GREY DAZE, ont récemment réenregistré leur vieux matériel avec l’aide de LINKIN PARK les amis et la famille du chanteur. Parmi les musiciens invités qui doivent apparaître sur les enregistrements figurent Chesterfils de 23 ans Jaime Bennington, Brian “Head” Welch de KORN et James “Munky” Shaffer, COSSE.‘s Marcos Curiel, BUISSON‘s Chris Traynor, aussi bien que Ryan Shuck, Chesterest le coéquipier de MORT PAR LE LEVER DU SOLEIL. L’album résultant sera publié via Enregistrements de Loma Vista.

Dans une nouvelle interview avec Kerrang !, GREY DAZE le batteur Sean Dowdell a parlé de la formation du groupe et de ses premières impressions sur le chanteur.

“Lui et moi avions une connexion pour écrire de la musique ensemble,” Sean m’a dit. “Nous aimions écrire des paroles parce que nous avons tous les deux le talent d’exprimer une intention émotionnelle. Je viens de le mettre à ce niveau. Je pouvais dire ce qu’il essayait de transmettre et je pouvais aider à le façonner. C’était un génie dans la capacité à exprimer ses émotions en métaphore. “

En ce qui concerne les attentes des fans GREY DAZEprochain album, Sean a déclaré: “Il y a une profondeur dans les paroles de cet album. Chester chante chaque mot comme il croit que chaque émotion est attachée. C’est doux-amer pour moi. Il y a cette grosse chose évidente qui se profile qu’il n’est pas ici pour partager cela avec moi. Mais je suis très fier de la façon dont nous avons organisé cette musique. Nous avons mis près de trois ans à réaliser ce record après son décès. Je pense qu’il serait assez fier de ce que nous avons fait. “

Le mois dernier, Chesterest veuve, Talinda Bennington, a expliqué que la publication du GREY DAZE l’album aidera à “mettre en lumière” où son “mari a commencé et, espérons-le, donnera aux fans une meilleure compréhension de son art et une image plus complète de son voyage à travers cette musique incroyable.”

Dans une interview de 2001 avec Revolver magazine, Chester décrit GREY DAZELe style musical du style “rock des débuts des années 90. Ce n’était pas du pop rock, ce n’était pas du heavy metal. C’était entre le grunge et le bon rock. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous étions juste écrire des chansons et chanter. C’était un groupe de quatre musiciens. Certaines de nos chansons étaient plus rock. D’autres étaient plus, je ne sais pas, alternatif. J’ai toujours été dans le punk et le rock classique. Les premières années d’existence un musicien, c’était tous des trucs de reprises, et on en mettait quelques originaux. Le dernier groupe dans lequel j’étais, j’y étais depuis presque huit ans. Nous avons fait deux albums et nous avons vraiment essayé. “

Il a ajouté: “Je sais vraiment pourquoi cela ne va nulle part: nous voulions tous le faire, mais nous voulions tous le faire pour des raisons différentes. Il ne s’agissait pas de faire de bonnes chansons, où tout ce qui vient de cela est un avantage marginal. “

Bennington a été retrouvé mort dans sa maison de Los Angeles en juillet 2017 après s’être pendu.

LINKIN PARK titré un concert hommage aux étoiles pour Bennington en octobre 2017 à Los Angeles mais n’a pas annoncé de plans futurs pour l’enregistrement ou la tournée.



