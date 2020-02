Le groupe pré-Linkin Park de Chester Bennington, Gray Daze, sortira son album «Amends» en avril

GREY DAZE, Chester Benningtonest pré-LINKIN PARK groupe, sortira “Amends”, mettant en vedette de la musique nouvellement enregistrée avec des voix remasterisées du long catalogue épuisé et largement inconnu du groupe, le 10 avril via Enregistrements de Loma Vista.

Accompagnant l’annonce de l’album, GREY DAZE a sorti simultanément un deuxième single de la collection de 11 chansons, “Maladie”. Une vidéo de la piste a également été publiée, avec le fondateur et batteur du groupe Sean Dowdell expliquant: “Ceci est vaguement basé sur une histoire vraie de quand Chester avait 15 ans. Il était victime d’intimidation à l’école et a un jour été battu. Ce jour-là, j’ai assumé un rôle de protecteur et de frère presque aîné pour Chester cela a duré depuis, même après son décès. “

“Amends” est l’histoire d’origine de l’une des voix les plus reconnaissables du rock moderne et aussi un moment de cercle complet entre amis. L’album est l’accomplissement d’un projet GREY DAZE retrouvailles qui Chester avait annoncé avant son décès prématuré. Les autres membres du groupe – Dowdell (tambours), Mace Beyers (basse) et Cristin Davis (guitare) – avec Talinda Bennington (Chesterveuve) et ses parents, se sont donné pour mission de mener à bien le projet avec l’aide de Tom Whalley, le fondateur de Enregistrements de Loma Vista et ancien Warner Bros. Records président pendant LINKIN PARKest titulaire de l’étiquette. Dowdell, Beyers et Davis a sélectionné les morceaux du catalogue du groupe des années 90, largement inconnus, et a réenregistré la musique en 2019 pour accompagner ChesterLe chant remasterisé. Produit par Jay Baumgardner, plusieurs musiciens ont consacré leur temps et leur talent à l’album, dont KORNc’est Brian “Chef” Welch et James “Munky” Shaffer, Page Hamilton (CASQUE), Chris Traynor (BUISSON, CASQUE, ORANGE 9MM), Jasen Rauch (BRISER LE BENJAMIN) et Ryan Shuck (ORGIE).

Plus tôt cette semaine, Dowdell et Talinda Bennington a parlé avec Rolling Stone du projet, discutant de la façon dont il s’est concrétisé et des émotions de partager cet album avec le monde.

“Il voulait faire GREY DAZE encore une fois parce que la musique était géniale, il l’aimait à l’époque, et il était excité de pouvoir créer, ” Talinda m’a dit. “Le faire maintenant qu’il avait toute cette expérience à son actif – il avait tant accompli et parcouru si loin depuis – il était excité à ce sujet. Je peux l’entendre maintenant. Il est comme, ‘F ** k ouais!'”

Dowdell apparaîtra sur les deux KROQ (Los Angeles) et KUPD (Phoenix) cet après-midi pour discuter “Amends” et à quel point cette version est significative à la fois pour le cercle des personnes intimement impliquées mais aussi pour les millions de fans qui attendaient d’entendre Chesterla voix de nouveau.

“Nous avons commencé GREY DAZE en 1993. Le groupe a fini par se séparer en 1998 “, explique Dowdell dans un documentaire récemment publié. “Avance rapide jusqu’en 2015, Chesterest sur la route et dit: «Je pense que nous devrions mettre GREY DAZE de retour ensemble. De toute évidence, ce qui s’est passé, est arrivé et Chester nous a été tragiquement enlevé. Bien sûr, dès qu’il est décédé, c’était comme: “Oh mon Dieu, j’ai perdu mon ami, la femme de mon ami est maintenant veuve et les enfants de mon ami sont maintenant sans père.” Il y avait toutes ces émotions. Environ six ou sept mois plus tard, j’ai commencé quelques conversations et j’ai dit que je voulais vraiment terminer cet album. Nous n’allons pas accepter la médiocrité, nous allons rendre notre ami fier, nous allons nous assurer Chester est fier et nous allons nous assurer que c’est quelque chose qu’il aurait été ravi d’éteindre. “

“Amends” liste des pistes:

01. Maladie



02. parfois



03. Ce qui est dans les yeux



04. Le syndrome



05. À l’heure



06. Tout comme l’héroïne



07. B12



08. Soul Song



09. Morei Sky



dix. Elle brille



11. En criant

“Amends” est disponible dans une variété de formats de collection avec plusieurs itérations disponibles exclusivement via le site Web du groupe. Le CD est un livre relié de 16 pages; une première variante de vinyle rouge rubis pressée exclusive à la boutique en ligne du groupe; et une édition de luxe numérotée comprenant à la fois un CD et un LP, qui comprend le tout premier plateau de disque conçu pour le vinyle, ainsi qu’un livre de 60 pages avec des photos inédites et des éclaboussures de vinyle rouge et blanc de 180 grammes. Les précommandes incluent des téléchargements instantanés de “Qu’y a-t-il dans les yeux” et “Maladie”. Un CD est également disponible aujourd’hui dans les magasins de disques indépendants du pays, avec les deux nouveaux singles “Qu’y a-t-il dans les yeux” et “Maladie”, ainsi qu’un bon de réduction de 3 $ pour l’album complet.



