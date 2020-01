Le groupe Spencer Davis continue de courir

Dans la semaine de la sortie de votre nouvel album, ce n’est pas une mauvaise chose si le single principal de celui-ci est en lice pour la première place. C’est pourquoi le 20 janvier 1966 a été une très bonne journée pour le groupe Spencer Davis. Sur les charts britanniques pour cette date, “ Keep On Running ” est devenu le single préféré de la Grande-Bretagne, aidant The Second Album, comme on l’appelait, à faire ses débuts au n ° 14.Pour rendre les choses encore plus douces, ils ont également grimpé dans le top dix avec son prédécesseur, tout aussi imaginativement intitulé leur premier LP, qui avait fait ses débuts tardif dans les charts seulement deux semaines plus tôt, grâce à la nouvelle popularité du groupe.

Le SDG avait eu trois singles dans les charts en 1965 et 1966, mais aucun d’entre eux n’avait atteint le top 40. «Keep On Running», écrit par l’artiste jamaïcain Jackie Edwards, a changé tout cela et a frappé le n ° 1 il y a un demi-siècle exactement , lors d’une course de quatre semaines dans les deux premiers. Avec cette piste là-dessus, le deuxième album a vendu régulièrement et, dans le dernier graphique de février, comme Til BeatlesRevolver s’est battu pour la première place avec la bande originale de The Sound Of Music, Spencer and co a culminé au n ° 3.

L’album était un mélange d’originaux et de reprises R & B / blues. Steve Winwood a contribué à «Stevie’s Blues» ainsi qu’à une co-écriture avec Davis, «Hey Darling» et «This Hammer», qui ont crédité l’ensemble du groupe, y compris Muff Winwood et Pete York. Les remakes comprenaient “ Please Do Something ” de Don Covay, “ Since I Met You Baby ” de Ivory Joe Hunter, “ You Must Believe Me ” de Curtis Mayfield, ‘Watch Your Step’ de Bobby Parker et Hoagy Carmichael et Stuart Gorrell’s Georgia on-endlessly Georgia’s Mon esprit.’

Spencer, Steve, Muff et Pete avaient beaucoup à remercier Jackie Edwards. Après ‘Keep On Running’, ils ont sorti une deuxième reprise d’une de ses chansons, cette fois ‘Somebody Help Me’, qui n’était pas sur The Second Album. Le résultat est le même, donnant au groupe son deuxième numéro 1 britannique en moins de trois mois.

