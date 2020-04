Le guitariste d’Alice Cooper, Ryan Roxie, lance la «méthode de guitare System 12»

Guitariste chevronné en tournée Ryan Roxie, surtout connu pour sa longue collaboration avec le légendaire Alice Cooper, a défendu ces dernières années de “passer le flambeau du rock ‘n’ roll” à la prochaine génération. Maintenant, il prend toute son expérience et sa passion et le met dans ce qu’il appelle le “Méthode guitare System-12”.

Ryan a noté: “Mon équipe et moi avons travaillé sur une nouvelle approche de l’apprentissage de la guitare qui diffère considérablement des méthodes plus” traditionnelles “qui ont été enseignées dans le passé. Ce nouveau” système “d’apprentissage de la guitare est facile à comprendre, rempli avec des “hacks de vie” pour guitare, et se concentre sur les techniques et les théories les plus importantes pour faire jouer des chansons et des riffs plus rapidement que toute autre méthode d’apprentissage. “

Initialement destiné à être publié au cours de la maintenant reportée Alice Cooper Tournée USA / Canada en avril, Ryan a pris la décision de le publier au début de sa forme “beta testing”.

“Nous avons constaté que les fans publiaient sur les réseaux sociaux en disant qu’ils étaient coincés à l’intérieur, ne faisant que des binging Netflix montre “, dit Roxie“et pour moi il n’y a que tant d’épisodes de «Tiger King» que vous pouvez regarder. Nous avons fait avancer ce projet afin que, espérons-le, quiconque souhaite apprendre la guitare MAINTENANT pendant qu’il a du temps libre (et sans distraction) puisse, pendant que nous terminons la version finale. “

Pour plus d’informations ou pour soutenir Roxiedu projet, allez sur RyanRoxie.com.

Crédit photo: Victor Chalfant

