Le guitariste de Bon Jovi, Phil X, rejoint Gibson

Gibson a annoncé que le guitariste Phil X – membre à temps plein de BON JOVI depuis 2016 – a rejoint en tant qu’ambassadeur de la marque.

Phil X et son groupe, PHIL X & LES FORETS sortira son cinquième album studio, “Stupid Good Lookings Vol. 2”, début 2020 le Golden Robot Records. Le nouvel album présente un batteur différent sur chaque chanson, dont Tommy Lee, Taylor Hawkins, Liberty Devitto, Kenny Arono ff et Ray Luzier. PHIL X & LES FORETS ont bénéficié d’une base de fans internationale en croissance rapide soutenue par la sortie de quatre albums solides: “Frappez votre cul en 17 minutes” (2009), “Nous apportons le Rock N Roll” (2011), “Nous jouons des instruments N Sh! T” (2012) et “Stupid Good Lookings Vol. 1” (2019).

“Phil est l’un des guitaristes les plus polyvalents aujourd’hui et a une capacité inégalée à couvrir un large éventail de genres musicaux “, explique Cesar Gueikian, officier marchand en chef de Gibson. “Phil est l’un de mes auteurs-compositeurs et artistes préférés et chaque jour, il inspire les fans de toutes les générations à acheter une guitare et à jouer. Par dessus tout, Phil est une personne merveilleuse, un ami et je le vois rejoindre notre Gibson comme rentrer à la maison. “

Gibsonsession de questions-réponses avec Phil X suit ci-dessous.

Q: Bienvenue à Gibson. Comment aimez-vous votre nouveau Explorer / SG / Les Paul?

Phil: “Merci. Je suis très partisan du style SG, mais j’adore le manche de la Les Paul ’58 et un corps plus épais, donc mon espoir est de marier les deux dans une guitare de rêve équilibrée. De plus, j’aime Les Pauls, Explorers et Flying Vs, donc je me sens chanceux d’être enfin avec Gibson. “

Q: Quelle est votre histoire personnelle avec Gibson des guitares?

Phil: “J’ai possédé et joué beaucoup au fil des ans. C’est drôle, quand j’étais un guitariste de session en herbe à L.A., j’ai dû emprunter une Les Paul à un ami pour aller enregistrer Alice Cooperc’est «Planète brutale» record. Maintenant, j’en ai quelques-uns. [Laughs] La plupart des guitares enregistrées sur FilleLe premier record était un Jr à double pan coupé de 59 et un Trini Lopez au milieu des années 60. Le 2017 BON JOVI ‘Cette maison n’est pas à vendre’ tour, j’ai essayé mon explorateur pour ‘Pose tes mains sur moi’ un soir et BAM !, ça devait être cette guitare tous les soirs. “

Q: Quelle Gibson les artistes vous ont inspiré à jouer et qui pourrait encore vous inspirer aujourd’hui?

Phil: “Bien sûr, c’était jimmy Page et les Paul. le BAISER alignement parfait était un Gibson basse, LP d’Ace et PaulC’est Flying V. Man… Je voulais vraiment un V après ça. Maintenant, ce que j’aime voir, ce sont des photos super anciennes de Eddie Van Halen rockin ‘une Les Paul. Juste complètement en flammes et soufflant les esprits sans un whammy bar. “

Q: Vous avez taquiné une nouvelle Gibson SG sur Instagram. Parlez-nous de cette guitare. Qu’Est-ce que c’est?

Phil: “C’est en fait un Custom Shop SG de 1964 que j’ai vu au showroom de Nashville en août. Il n’a pas attiré mon attention. Il l’a PERFORÉ. Cette finition ressemble à une délicieuse pomme. Le cou est plus gros que d’habitude aussi. J’ai joué avec JOVI en Amérique du Sud en septembre dernier, mais alors que je me prépare à vraiment creuser dans l’entreprise et à PERCEUSES tournée en mars, j’ai dû la personnaliser. J’ai mis un Arcane PX100 (un micro de style P90 dans un boîtier de humbucker) en position chevalet, j’ai sorti le micro manche (et l’ai remplacé par une figurine DC) et j’ai simplement exécuté un volume et une tonalité. Ceci est mon “pré à m’asseoir avec le Luthier à Gibson et à lancer des idées pour une signature” PHIL X MACHINE et ça KICKS ASS! “

Q: Comment allez-vous choisir une guitare qui conviendra aux exigences de jouer dans BON JOVI?

Phil: “Bien sûr, chaque guitare doit convenir à chaque chanson. Pour la plupart du catalogue, tout ce qui produit simplement un excellent son ROCK fonctionne. Il sera plus difficile de choisir ce qu’il ne faut PAS jouer. Par exemple: «Bed Of Roses»… est-ce que je veux jouer avec un 57 Custom Shop Gold Top ou un ES355 naturel? Ce sera une explosion de mettre des guitares sur des chansons. Je suis vraiment ravi de me plonger dans ce processus. “

Q: Si vous n’aviez qu’un seul instrument à jouer pour tout le concert, quel serait-il et pourquoi?

Phil: “Si c’est un PERCEUSES concert, le Custom Shop 1964 personnalisé SG mentionné ci-dessus en raison de sa simplicité et de toutes les tonalités à portée de main avec un seul volume de numérotation dans la COLÈRE du PX100 qui revient à un carillon. Pour Jovi, il y a un peu plus de demande couvrant une carrière de 30 ans. Probablement un ES335 avec Filtertrons et des options de taraudage de bobine. Vous pouvez tirer à peu près n’importe quoi d’un cheval de bataille comme ça. “

