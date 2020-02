Le guitariste de Cannibal Corpse, Pat O’brien, photographié pour la première fois depuis son arrestation

CANNIBAL CORPSE guitariste Patrick “Pat” O’Brien a été photographié pour la première fois depuis son arrestation en décembre 2018.

Plus tôt dans la journée, un propriétaire d’entreprise basé à Independence, dans le Kentucky, a Instagram partager une photo (voir photo) d’elle avec O’Brien, et comprenait le message suivant: “Et puis ce type est entré dans le bar …. et nous avons été choqués lol #cannibalcorpse #saturdayvibes”

O’Brien, né dans le nord du Kentucky, a été arrêté le 10 décembre 2018 pour cambriolage et voies de fait sur un policier alors que sa maison de Floride était en flammes.

Les pompiers ont trouvé une grande cache d’armes, des coffres-forts verrouillés et des explosifs potentiels à l’intérieur O’Brien, dont 50 fusils de chasse, 20 fusils semi-automatiques, deux armes à feu de style Uzi, 20 armes de poing et deux lance-flammes. Les autorités ont également découvert des milliers de cartouches ainsi que des armes supplémentaires.

O’Brien, qui a été membre de CANNIBAL CORPSE depuis plus de deux décennies, a été libéré de la prison du comté de Hillsborough le 14 décembre 2018 après avoir déposé un cautionnement de 50000 $. Quelques jours plus tôt, lors d’une audience, un juge a déclaré au musicien de 54 ans, vêtu d’un gilet anti-suicide, les mains et les chevilles enchaînées, qu’il devait d’abord passer un test de dépistage de drogues avant d’être autorisé à après libération sous caution et sortie de prison.

Lors d’une apparition dans un épisode de juin 2019 de “The Jasta Show”, le podcast hébergé par LA HAINE RACEc’est Jamey Jasta, CANNIBAL CORPSE chanteur George “Corpsegrinder” Fisher a exprimé son choc O’Brien‘arrestation, en disant: “Je ne veux pas spéculer sur ce qui aurait pu se passer cette nuit-là, mais cela aurait pu être bien pire – pour lui.

“Quand les gens voyaient [TV reports about] il – je pense que sur les nouvelles de Tampa, ils étaient assez bons avec lui “, at-il poursuivi.” Ils ont juste dit qu’il était l’un des meilleurs guitaristes de death metal en Amérique et dans le monde, et il est très respecté. Et ils ne l’ont pas vraiment jeté. Et ils l’ont montré à la télévision. “

Selon Pêcheur, la plupart CANNIBALE les fans ont été très favorables à Tapoter pendant qu’il fait face à son calvaire. “Dans le monde du métal, je pense qu’en général, 95 pour cent [of the people], tout le monde était du genre «Guérissez-vous bientôt», a-t-il dit.

Dans O’Brienson absence, CANNIBAL CORPSE a effectué plusieurs tournées aux États-Unis avec un guitariste remplaçant Erik Rutan. L’ancien ANGE MORBIDE guitariste est apparu en direct avec CANNIBALE pour le “Décibel Magazine Tour” et la jambe américaine du printemps 2019 SLAYERdernière tournée aux côtés de AGNEAU DE DIEU et AMON AMARTH.

Pêcheur a poursuivi en disant que lui et ses camarades de groupe ont hâte de O’Brienest de retour à CANNIBAL CORPSE.

“Nous l’aimons”, a-t-il dit. “Nous voulons qu’il revienne. Mais quand je l’ai vu dans la cour avec le gilet, mec, j’ai pleuré. Parce que nous venons de rentrer de la tournée … Nous lui souhaitons le meilleur, et nous attendons juste de voir [what happens]. Il a encore une route devant lui avec des problèmes juridiques, et cela nous échappe. Nous le soutenons à 100%; nous sommes à 100% derrière lui. ”



Voir ce post sur Instagram

Et puis ce gars est entré dans le bar … et nous avons été choqués lol #cannibalcorpse #saturdayvibes

Un post partagé par Amber (@apatmann) le 17 février 2020 à 04h31 PST

