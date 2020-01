Le guitariste de Death Angel Rob Cavestany: “Ce serait étonnant” si nous remportions un Grammy pour “Humanicide”

ANGE DE LA MORT guitariste Rob Cavestany dit que ce serait “étonnant” que son groupe gagne un Grammy lors de la cérémonie de cette année.

Les métallurgistes de la région de la baie de San Francisco figurent parmi les nominés pour la “Meilleure performance de métal” à la 62e Grammy Awards, qui se tiendra le 26 janvier au Staples Center de Los Angeles et sera diffusée en direct sur le CBS réseau de télévision à 19 h ET / 16 heures PT. ANGE DE LA MORT est nominé pour “Humanicide”, le titre de son dernier album, sorti en mai dernier via Explosion nucléaire.

Demandé par Grammy.com ce qu’il fera si ANGE DE LA MORT gagne un Grammy, Rob a déclaré: “Nous sommes tellement conditionnés pour apprendre à faire face aux mauvaises nouvelles et aux conneries qui nous arrivent qu’aucun d’entre nous n’avait même évoqué la possibilité de gagner. Nous sommes simplement heureux d’être nominés. Cependant, lorsque vous ‘êtes seul dans votre couchette, en y réfléchissant, à certains moments je me dis:’ Merde, je ferais mieux de préparer un discours, et si nous gagnons?! ‘ Bien sûr, je l’ai joué dans mon esprit. Comme si notre nom était appelé, je pourrais juste nous voir comme un putain de choc totalement en train de nous regarder. Nous allons être hilarants, parce que nous sommes tellement les outsiders qu’il le ferait être incroyable. Mais euh, oui, nous allons préparer un discours et espérer et prier. “

Lorsque l’intervieweur a souligné Rob qu’il y aura “une salle pleine de grands noms” pour l’entendre parler, le guitariste a dit: “Putain de droite. Barbra Streisand ici et Lady Gaga là et je vais juste devenir fou parce que j’aime ces artistes. Je ne suis certainement pas un métallurgiste unidimensionnel. J’espère juste que je pourrai parler pour dire «salut» et non pas rester assis là comme si paniqué. Pour moi, il s’agit d’attraper le mojo. La main de chaque personne, je peux toucher celle qui a «ça». Quelqu’un que je respecte et admire comme ça, je veux juste obtenir, retirer le mojo d’eux et me donner un peu de cela pour tout ce que je fais. Permettez-moi de récupérer un peu de la poussière magique qui circule dans cette pièce. “

“Humanicide” vu ANGE DE LA MORT retour au producteur et ami Jason Suecof (DÉICIDE, TRIVIUM) de Audiohammer studios d’enregistrement et de mixage, ainsi que la maîtrise du légendaire Ted Jensen (NŒUD COULANT, PANTERA) de Sterling Sound, qui a ajouté les touches finales et a donné vie à tout cela, avec l’artiste Brent Elliott White (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH) fournissant la sinistre couverture.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).