Dans une nouvelle interview avec Berlin, Star FM, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory a parlé de l’inspiration pour le titre du dernier album du groupe, “F8”. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “A l’origine, nous allions juste l’appeler «8», sorte de. Nous pensions que c’était le huitième record, et si vous vouliez être ésotérique à ce sujet, nous avons pensé, eh bien, si vous tournez le «8» sur le côté, c’est le symbole de l’infini. Il y avait du jeu avec les visuels. Je fais la plupart du design et des graphismes pour le merch dans le groupe en général… Donc, je jouais avec les graphismes et j’ai pensé qu’il fallait peut-être un peu plus. Et nous rebondissions autour des idées, et nous avons ajouté la lettre «F.» C’était donc genre POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSest le huitième record. En même temps, si vous voulez le lire phonétiquement, ce pourrait être le «destin». “

“F8” a été rendu public aujourd’hui (vendredi 28 février). Le suivi des années 2018 “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans quel chanteur Ivan Moody est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la toxicomanie, tandis que le batteur co-fondateur Jeremy Spencer s’inclina hors du groupe en raison de problèmes physiques.

Bathory Raconté Le pouls de la radio le groupe a ressenti une ambiance différente quand il est finalement entré dans le studio pour faire “F8”. “Après huit records, je ne pense pas que nous devions dire:” Eh bien, nous sommes là pour rester “”, a-t-il déclaré. “Mais il y avait cette image d’entrer dans le studio et” Allumons ça en feu. ” C’était ce type de pouvoir différent, ce type d’énergie différent qui nous animait. “

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. Le chanteur fêtera deux ans de sobriété le mois prochain.

Spencer a annoncé son départ de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018 après avoir subi deux chirurgies du dos et une visite guidée. Son remplaçant est Charlie “Le moteur” Engen, qui fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur “F8”.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS lance une tournée nord-américaine de printemps le 8 avril à Sunrise, en Floride.



