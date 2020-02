POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Hook va passer le reste de la tournée européenne du groupe car il a besoin de plus de temps pour récupérer après avoir récemment retiré sa vésicule biliaire. Il sera remplacé aux autres spectacles du trek par Andy James, largement considérée comme l’une des meilleures étoiles montantes du Royaume-Uni dans le monde de la guitare shred et métal.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS annoncé Crochet‘est absent de la tournée dans un article sur les réseaux sociaux mardi 4 février avant le concert du groupe à Hambourg, en Allemagne. Le groupe a écrit: “Hamburg Knuckleheads, en raison de circonstances imprévues, notre frère Jason Hook ne pourra pas jouer ce soir. Il a besoin de temps supplémentaire pour son rétablissement et doit prendre du recul par rapport à la tournée en cours afin d’avoir la possibilité de le faire. Nous en avons discuté en tant que groupe et le bien-être de Jason est notre priorité – la santé passe avant tout.

“C’était Jasonsouhaite expressément que nous continuions la tournée avec Jasonla bénédiction, nous avons invité notre ami Andy James qui a accepté d’intervenir et de terminer la tournée pour Jason.

“Nous sommes reconnaissants Andy intensifier et continuera d’offrir le grand spectacle que les fans méritent chaque soir.

“Nous avons eu une course incroyable avec nos amis MEGADETH et MAUVAIS LOUPS jusqu’à présent, et l’ambiance de la tournée a été incroyable. Nous avons hâte de voir tous les fans allemands ensuite et nous vous remercions tous de vous joindre à nous pour souhaiter Jason un prompt rétablissement.”

James a également publié une déclaration de son Instagram: “Comme certains d’entre vous l’ont peut-être entendu, @ 5fdp m’a demandé de venir Jason Hook alors qu’il rentre chez lui pour une meilleure santé alors qu’il termine sa tournée européenne. Je ferai de mon mieux pour aider à maintenir le niveau élevé de spectacle, ces gars-là explosent tous les soirs et rendent justice matérielle non seulement d’un point de vue professionnel, mais aussi en étant un grand fan du groupe!

“Je tiens à remercier @ivanmoody @zoltanbathory @ 5fdpchriskael @charlieengen et leur incroyable équipe de m’avoir fait me sentir très bien accueillie alors que nous terminons le reste des émissions européennes pour tous les clichés que vous voulez venir jeter.”

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSLa tournée européenne se terminera le 22 février à Sofia, en Bulgarie.

CrochetL’opération a eu lieu le 12 décembre, quelques heures seulement après que le groupe ait été forcé de reporter un spectacle à Duluth, Minnesota. Les deux derniers concerts de CINQ DOIGTSLa tournée de l’automne 2019 a également été annulée: à Omaha, Nebraska et à Des Moines, Iowa. Un représentant pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS Raconté TMZ au moment où le guitariste éprouvait des douleurs qui ont conduit à deux visites aux urgences. Enfin, lors d’une troisième visite aux urgences, les médecins ont déterminé Jason avait besoin d’avoir sa vésicule biliaire enlevée en raison d’un blocage.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sortira son huitième album, “F8”, le 28 février via Meilleure musique de bruit.



